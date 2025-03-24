"Мероприятие по укреплению доверия": у Трампа хотят заставить Путина вернуть украинских детей

Речь идет о детях, которых россияне незаконно вывезли с оккупированных территорий.

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США хотят заставить Путина вернуть украинских детей / Коллаж: Главред, Фото pixabay.com, скриншот из видео

Что известно:

США хотят заставить Путина вернуть украинских детей

У Трампа считают это мерой по укреплению доверия

США хотят уговорить РФ вернуть украинских детей, которые были вывезены с оккупированных территорий. В администрации Трампа называют это мерой по укреплению доверия. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Майкл Волц, сообщает CBS News.

Он утверждает, что Дональд Трамп поднимал этот вопрос во время телефонных разговоров с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

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"Президент Трамп говорил с обоими лидерами об обмене пленными. И россияне, и украинцы обменялись заключенными, около 200, сразу после их звонков. И он также говорил о будущем этих детей. Поэтому, конечно, в первую очередь, это мероприятие по укреплению доверия", - сказал Волц.

Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии - главные новости

Как сообщал Главред, ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что украино-американская встреча в Саудовской Аравии будет технической, а не политической. Анонсировалось обсуждение возможностей установления режима прекращения огня, а также его соблюдения.

Результаты переговоров США и Украины / Инфографика: Главред

В воскресенье вечером, 23 марта, министр обороны Рустем Умеров заявил, что встреча Киева и Вашингтона в Эр-Рияде уже началась. Должны обсуждаться вопросы защиты энергетических объектов и критической инфраструктуры от ударов российских оккупантов.

США проведут переговоры как с украинцами, так и россиянами, сказал советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майкл Волтц. По его словам, по сути речь идет о непрямых переговорах Киева и Москвы. Стороны будут договариваться о прекращении огня в Черном море.

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Кто такой Майкл Уолц Майкл Джордж Глен Волц - американский политик и полковник армии Соединенных Штатов. Член Республиканской партии. Волц родился 31 января 1974 года в Бойнтон-Бич, штат Флорида, и вырос в Джексонвилле. Получил степень бакалавра искусств в области международных исследований в Военном институте Вирджинии и получил звание второго лейтенанта армии США, пишет Википедия. Волц - "зеленый берет" (так в США называют Силы специальных операций) с боевыми наградами, который все еще служит полковником Национальной гвардии армии США и бывший советник по политике Белого дома и Пентагона. Он первый "зеленый берет", избранный в Конгресс. Прослужил в армии более 26 лет. Служил как офицер спецназа с многочисленными командировками в Афганистан, на Ближний Восток и в Африку. За боевые заслуги Волц был награжден четырьмя бронзовыми звездами, в частности, двумя - за храбрость. Волц поддержал Дональда Трампа на президентских праймериз Республиканской партии в 2024 году. После вторжения России в Украину в 2022 году он призвал администрацию Джо Байдена предоставить Киеву больше оружия, чтобы помочь ему оттеснить российские войска. Но в 2024 году Волтц заявил, что должна произойти переоценка целей Соединенных Штатов в Украине. В частности, в апреле 2024 года Волц голосовал против дополнительного финансирования помощи Украине на $60 млрд. "Эпоха бездонных чеков для Украины от Конгресса закончилась. Европа должна сделать больше для Украины, США должны защитить свою южную границу", - писал он. При этом среди других причин своего голосования против финансирования для Украины Волц называл отсутствие стратегии у администрации президента Джо Байдена. Он критиковал Белый дом за медленную и несвоевременную поддержку Украины, а также за недостаточные санкции против энергетического сектора России. "Если Путин добьется успеха в Украине, он не остановится, пока не привлечет страны НАТО. Нужно остановить Россию перед тем, как она втянет НАТО и США в войну", - писал Волц.

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