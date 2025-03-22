Как США и Европа поделят гарантии безопасности для Украины: президент Чехии ответил

Что сказал Петр Павел:
- США будут защищать интересы своего бизнеса в Украине
- Европа задекларировала готовность поддерживать Украину
- Членство Украины в НАТО – это не вопрос нескольких месяцев
Гарантии безопасности для Украины могут состоять из двух компонентов: соглашения с США о минералах и гарантии от европейских стран. Такое мнение высказал президент Чехии Петр Павел в интервью "Европейской правде".
Говоря о потенциальном соглашении между Украиной и США, чешский президент отметил, что из-за присутствия американского бизнеса в Украине "то можно ожидать, что они (США, – ред.) будут защищать эти интересы".
Другая составляющая гарантий, по словам Павела, будет со стороны европейских стран, которые задекларировали готовность поддерживать Украину.
"И сейчас мы говорим преимущественно о новосозданной так называемой "коалиции решительных" государств, которые могут и хотят направить стабилизационные военные силы в Украину, когда будет достигнуто мирное соглашение", – сказал он.
В ответ на вопрос, почему среди гарантий безопасности он не видит членство Украины в НАТО, Павел указал на позицию президента США Дональда Трампа по этому вопросу.
"Мы уже увидели, что американский президент отверг вариант быстрого вступления Украины в НАТО. Если это становится препятствием в достижении мирного соглашения, то пусть так и будет. В конце концов, членство в НАТО – это не вопрос нескольких месяцев. Для этого понадобится больше времени", – отметил президент Чехии.
В то же время он добавил, что не стоит вообще снимать с рассмотрения этот вопрос.
"Давайте оставим этот вопрос открытым на будущее, ведь политики приходят и уходят. В США будет другая власть через три года. И мы можем увидеть другую точку зрения при новой администрации", – резюмировал Павел.
Гарантии безопасности для Украины - последние новости
Как писал Главред, Украина согласилась на 30-дневное перемирие. Теперь около 15 стран готовы предоставить гарантии безопасности. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню. Среди этих стран есть Великобритания, Германия, Франция, Польша и Италия.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявлял, что для обеспечения стабильного мира в Украине необходимы гарантии безопасности. Великобритания готова отправить войска и авиацию в Украину.
Ранее в США заявили, что гарантии безопасности Украине будет предоставлять Европа, а не Соединенные Штаты Америки.
Великобритания и Франция работают над планом укрепления позиции Украины на переговорах о завершении войны, которую поддержал бы президент США Дональд Трамп.
Читайте также:
- В Европе разрабатывают план замены США в НАТО – Financial Times
- Атака на нефтебазу в Энгельсе: известно об уничтожении специфического топлива РФ
- РФ с лета создавала запас ракет и топлива: Коваленко об ударе по "Энгельсу"
Кто такой Петр Павел
Петр Павел (чешск. Petr Pavel; род. 1 ноября 1961, Плана, Чехословакия) - чешский политик и отставной генерал, Президент Чехии с 9 марта 2023 года.Председатель Военного комитета НАТО с 2015 до 2018 года, до этого - командующий Генерального штаба армии Чешской Республики с 2012 до 2015 года.
Победил на президентских выборах в январе 2023 года, получив 58,32% голосов во втором туре
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред