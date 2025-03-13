Лондон и Париж готовят гарантии для Украины, которые устроят Трампа - Bloomberg

Две единственные ядерные державы Европы пытаются разработать план, который поможет гарантировать безопасность Киева.

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Британия и Франция готовят план по гарантиям безопасности для Украины - Bloomberg / Коллаж: Гларвед, фото: president.gov.ua

Вы узнаете:

В чем состоит самая главная гарантия безопасности Украины

Какие возможные варианты рассматриваются на Западе

Великобритания и Франция работают над планом планом укрепления позиции Украины на переговорах о завершении войны, которую поддержал бы президент США Дональд Трамп.

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Как пишет Bloomberg, министры обороны пяти основных военных держав Европы провели в среду в Париже переговоры, чтобы скоординировать поддержку Украины на фоне вывода американских войск.

"Складывается широкий консенсус относительно того, что первой гарантией безопасности Украины является сама украинская армия, ее возможности, ее вооружение, ее подготовка", — заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню на пресс-конференции в Париже вместе с руководителями оборонных ведомств Польши, Германии, Италии и Великобритании.

"Долгосрочные гарантии безопасности будут зависеть от возможностей, которые мы сможем предоставить Украине", — добавил Лекорню.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, каждую страну спросили, что она готова предоставить коалиции, а тех, кто исключил отправку войск на Украину, спросили, согласны ли они на размещение сухопутных войск в соседних европейских странах и какой другой вклад они могли бы внести, включая отправку тральщиков, кораблей, самолетов, танков и предоставление разведывательной информации.

В ближайшие дни военные руководители представят премьер-министру Киру Стармеру и президенту США Эммануэлю Макрону более подробные варианты миротворческих сил, которые будут обсуждаться с другими лидерами в ходе виртуального совещания в эти выходные.

Затем они представят их Трампу, которого, как они надеются, удастся убедить предоставить гарантии безопасности США в форме военно-воздушных сил, разведки и пограничного контроля без необходимости предоставления американских войск в состав миротворческих сил.

"Если бы США решили не участвовать, то у сил было бы гораздо меньше разведданных и гораздо меньше защиты от баллистических ракет", — сказал старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Бен Барри.

Разведка США, особенно из космоса, а также ее способность сбивать баллистические ракеты и быстро развертывать силы, затмевают европейские возможности.

Великобритания и Франция также не хотят, чтобы США уступили требованиям Путина о демилитаризации Украины и заставили президента Владимира Зеленского провести выборы до того, как будет согласовано постоянное мирное соглашение. Стармер заявил в среду, что похищение украинских детей Россией также должно быть рассмотрено в рамках урегулирования.

Чиновники считают, что соглашение между США и Украиной о 30-дневном прекращении конфликта в сочетании с разработкой планов по миротворческим силам усилили давление на Россию, чтобы она пошла на уступки. Тем не менее, существуют серьезные опасения, что Россия откажется от мирного урегулирования и использует период прекращения огня для перевооружения и начала дальнейших атак на Украину.

Гарантии безопасности для Украины - последние новости

Как писал Главред, Украина согласилась на 30-дневное перемирие. Теперь около 15 стран готовы предоставить гарантии безопасности. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню. Среди этих стран есть Великобритания, Германия, Франция, Польша и Италия.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявлял, что для обеспечения стабильного мира в Украине необходимы гарантии безопасности. Великобритания готова отправить войска и авиацию в Украину.

Ранее в США заявили, что гарантии безопасности Украине будет предоставлять Европа, а не Соединенные Штаты Америки.

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