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У Трампа сделали заявление о гарантиях безопасности для Украины

Сергей Кущ
7 марта 2025, 22:33
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Ситуация по мирному соглашению между Россией и Украиной остается нестабильной.
У Трампа "определились", кто должен предоставить Украине гарантии безопасности
У Трампа "определились", кто должен предоставить Украине гарантии безопасности / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Гарантии безопасности для Украины США не предоставит
  • Кто это сделает вместо них

Гарантии безопасности Украине будет предоставлять Европа, а не Соединенные Штаты Америки.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому "следует признать" это, заявил министр финансов США Скотт Бессант, пишет Sky News.

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"Министр финансов США заявил, что Владимиру Зеленскому следует признать, что гарантии безопасности Украине предоставит Европа", – говорится в сообщении.

Скотт Бессант также отметил, что ситуация по мирному соглашению между Россией и Украиной остается нестабильной.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна "приложит все усилия", чтобы предоставить гарантии безопасности Украине. Он также добавил, что для крепких гарантий "нужно сотрудничество США".

Политика администрации Трампа в отношении Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп приказал приостановить поставки американской военной помощи Украине после напряженного разговора с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

Ранее Трамп сделал ряд заявлений относительно войны в Украине, украинского президента и соглашения о полезных ископаемых, пишет The Times. Он отметил, что это соглашение остается в силе и назвал его "замечательным для Америки". Также Трамп планирует представить свой план по Украине в обращении "О положении страны", которое состоится во вторник, 4 марта.

Тем временем главный редактор Defence Express Олег Катков предостерег, что в случае полного прекращения военной помощи от США Вооружённые силы Украины могут потерять до 30% имеющегося вооружения.

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