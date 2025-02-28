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Гарантии безопасности от США могут быть скрыты в тексте соглашения – Стефанчук

Виталий Кирсанов
28 февраля 2025, 16:00
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Стефанчук напомнил о позиции Владимира Зеленского, что гарантии безопасности для Украины являются приоритетом.
Стефанчук
Стефанчук: не всегда надо выделять гарантии безопасности / коллаж: Главред, фото: @EP_President, facebook.com/DonaldTrump

Что сказал Стефанчук:

  • Документ, который подпишут в США, имеет характер "предварительного соглашения"
  • Соглашение сможет предоставить мощную безопасность для Украины

Гарантии безопасности для Украины не обязательно прописывать в соглашении о добыче полезных ископаемых с США, они могут определяться в контексте экономических и социальных вопросов. Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, пишет Интерфакс-Украина.

Он отметил, что документ, который сегодня планируется подписать в США, имеет характер "предварительного соглашения".

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"И оно будет иметь еще определенные видоизменения после встречи президента Украины с президентом США", - сказал Стефанчук.

Он напомнил о позиции Владимира Зеленского, что гарантии безопасности для Украины являются приоритетом.

"Но не всегда их надо выделять как гарантии безопасности. Иногда они могут быть скрыты в экономических, социальных и других вопросах. Не обязательно надо писать, что мы вам передадим столько-то и такого-то оружия, если оно просто может прийти по экономической помощи, путем, условно говоря, взноса в тот или иной фонд", - сказал председатель ВР Украины.

По его словам, не нужно просто фантазировать относительно соглашения, а необходимо дождаться, как оно будет реализовано.

"Но я убежден, что это соглашение имеет потенциал предоставить мощную безопасность для Украины в полном смысле этого слова", - сказал Стефанчук.

Сделка с США, Соглашение с США по ресурсам, инфографика Главред
Инфографика: Главред

Визит Зеленского в США

Как сообщал Главред, по данным ресурса FlightAware, самолет с президентом Зеленским приземлился в США на авиабазе Joint Base Andrews 27 февраля в 17:59 по местному времени. Полет президентского A319 из аэропорта Шаннон (Ирландия) до военной авиабазы Joint Base Andrews (штат Мэриленд, США) длился 8 часв 2 минуты.

Ранее президент Зеленский анонсировал переговоры с Трампом 28 февраля.

Президент США заявил, что в ходе встречи планируется подписать соглашение о редкоземельных минералах, также будут обсуждаться "другие вещи".

"Мы хорошо продвигаемся с Россией и Украиной. Президент Зеленский собирается приехать в пятницу, это подтверждено. И мы собираемся подписать соглашение, которое будет очень большой сделкой", - сказал Трамп.

В свою очередь, министр финансов США Скотт Бессент сказал, что рамочное соглашение о полезных ископаемых между Украиной и Соединенными Штатами готово к подписанию.

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Кто такой Руслан Стефанчук?

Руслан Стефанчук - украинский правовед и политик, государственный деятель, председатель Верховной Рады Украины IX сост. с 8 октября 2021. В 2019-2021 годах - советник Президента Украины, первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины (29 мая 2019-7 октября 2021), представитель президента в Верховной Раде (21 мая 2019-7 октября 2021). Доктор юридических наук и заслуженный деятель науки и техники Украины, пишет Википедия.

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