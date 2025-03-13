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Через 15 дней будет новая встреча: Европа готовит Украине гарантии безопасности

Ангелина Подвысоцкая
13 марта 2025, 00:41
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Предоставить Украине гарантии безопасности готовы около 15 стран.
Европа, ВСУ
Около 15 стран готовы предоставить гарантии безопасности Украине / Коллаж: Главред, фото: Александр Бондарь 21 отдельная механизированная бригада, ОП

Что известно:

  • Около 15 стран готовы предоставить Украине гарантии безопасности
  • Страны-партнеры должны между собой распределить обязанности по гарантиям

Украина согласилась на 30-дневное перемирие. Теперь около 15 стран готовы предоставить гарантии безопасности. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню, сообщает BBC News.

Среди этих стран есть Великобритания, Германия, Франция, Польша и Италия.

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"Это сложно ... Мы должны думать о вопросах безопасности в Черном море, атомные электростанции в Украине ... И мы должны будем начать думать о распределении этих обязанностей", - сказал Лекорню.

Гарантии безопасности, гарантии для Украины, инфографика
Гарантии безопасности для Украины / Инфографика: Главред

Известно, что через 15 дней начальники штабов Вооруженных сил снова встретятся, чтобы разработать структуру системы безопасности.

"Почему через 15 дней? Потому что если Россия согласится на прекращение огня, мы, очевидно, захотим использовать эти 30 дней, чтобы разработать структуру системы безопасности", - сказал французский министр.

Прекращение огня в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Белый дом не исключает возможности, что Россия может отказаться от прекращения огня в Украине. В таком случае администрация Трампа будет тщательно анализировать ситуацию и делать выводы относительно намерений Кремля. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. Во время брифинга в Ирландии он подчеркнул, что Трамп стремится не к временному перемирию на 30 или 60 дней, а к достижению устойчивого мира.

Переговоры в Саудовской Аравии, Саудовская Аравия, перемирие, прекращение огня, Инфографика Главред
Переговоры между США и Украиной / Инфографика: Главред

На встрече с делегацией США Киев предложил три ключевых шага: тишина в небе, тишина на море и меры доверия. Украина также поддержала инициативу Вашингтона по 30-дневному прекращению огня. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Советник по национальной безопасности Майк Волц отметил, что США и в дальнейшем будут продвигать эту инициативу как в отношениях с Россией, так и на международном уровне. Он сообщил журналистам после переговоров в Джидде, что госсекретарь Марко Рубио представит соответствующее предложение на саммите G7, а президент Дональд Трамп - генсеку НАТО Марку Рютте 13 марта.

Bloomberg сообщает о том, что Путин может согласиться на прекращение огня в Украине. В то же время отмечается, Владимир Путин будет затягивать переговоры о прекращении огня для того, чтобы обеспечить максимально выгодные условия для Москвы.

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