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Переговоры в Саудовской Аравии: названы цели Украины и РФ

Виталий Кирсанов
22 марта 2025, 17:48
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Переговоры при посредничестве США будут сосредоточены на прекращении огня в Черном море.
Переговоры в Саудовской Аравии
СМИ узнали, как пройдут "непрямые переговоры" Украины и РФ / Коллаж Главреда. Фото: УНИА, Telegram-канал А. Ермака

Кратко:

  • Трамп может повлиять на Россию, допустил Вениславский
  • Путин пытается тянуть время
  • Ожидается, РФ откажется от ударов по энергетике

Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, что будет согласовываться в ходе нового этапа переговоров Украины и США в Саудовской Аравии. Об этом он заявил в интервью Radio NV.

"Украинская делегация будет встречаться с представителями США в Саудовской Аравии, будут продолжать согласовывать перечень объектов, которые прежде всего не могут быть объектами атак со стороны Российской Федерации. Такой перечень подготовлен, и наша делегация везет его в Эр-Рияд. Наверное, будут еще какие-то договоренности по поводу прекращения огня, но все зависит от позиции нашего врага", - отметил он.

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Депутат напомнил, что Украина согласилась на предложение президент США Дональда Трампа о 30-дневном полном прекращении огня, а российский правитель Владимир Путин - нет. Вениславский не исключил, что американский лидер может повлиять на Россию.

"Путин пытается тянуть время, он считает, что это затягивание будет играть на руку РФ… Это тактика Путина. Потому я не исключал бы, что действительно все это перейдет в какой-то длительный процесс. Но, с другой стороны, Трамп заявлял о необходимости быстрого прекращения огня. Потому я думаю, что, если Россия будет дальше использовать это как алгоритм своего поведения, то Трамп может воспользоваться болезненными методами для влияния на Россию", - добавил Вениславский.

Переговоры при посредничестве США будут сосредоточены на прекращении огня в Черном море. Об этом сообщил главный помощник российского диктатора Владимира Путина по внешней политике Юрий Ушаков, уточняет The Washington Post.

Кроме того, как ожидается, РФ откажется от ударов по энергетике. То есть, речь идет о частичном прекращении огня. Москва также дала понять, что переговоры в Саудовской Аравии будут касаться поставок зерна через Черное море, что было частью предыдущей сделки, которую заключили летом 2022 года.

WP поясняет, что переговорщики двух стран будут находиться в отдельных комнатах, а посредники передавать информацию одним и другим.

"Это будут переговоры на близком расстоянии... что-то вроде челночной дипломатии в отеле", - заявил в интервью ABC News спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог.

Российскую делегацию в Эр-Рияде возглавят сенатор Григорий Карасин, курирующий иностранные дела, а также высокопоставленный советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Украину будут представлять министр обороны Рустем Умеров и заместить главы ОП Павел Палиса, о чем сообщил высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в состав делегации также войдут эксперты по энергетике и "люди, которые глубоко разбираются в портовой инфраструктуре".

Среди американских посредников будут директор по планированию политики при госсекретаре Марко Рубио Майкл Антон, а также помощники Келлога и представители офисные советника по нацбезопасности Майкла Уолтца.

Переговоры в Саудовской Аравии - новости по теме

Напомним, 11 марта состоялись переговоры делегаций Украины и США в Саудовской Аравии. Стороны договорились о временном прекращении огня на 30 дней с возможностью продления. Также США решить возобновить обмен разведданными и помощь в сфере безопасности Украине.

Как писал Главред со ссылкой на президента Владимира Зеленского, в понедельник, 24 марта, в Саудовской Аравии представители США в очередной раз встретятся с делегациями Украины и России. По словам Зеленского, сначала американская сторона встретится с украинскими представителями, а затем - с российскими. Поэтому в Саудовской Аравии Украина не будет контактировать с РФ.

Недавно советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил информацию о том, что украинская делегация не будет участвовать в предстоящих переговорах между США и Россией. Подоляк объяснил, что эти переговоры должны состояться в двустороннем формате между Вашингтоном и Москвой, поэтому Украина пока не планирует в них участвовать.

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Кто такой Федор Вениславский?

Федор Владимирович Вениславский (род. 16 мая 1969, Олыка, Киверцовский район, Волынская область) - преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент. Специалист в области государства и прав человека. Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату, пишет Википедия.

Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (3 июня 2019 - 12 сентября 2022). Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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