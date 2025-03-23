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У Трампа сделали заявление о "переговорах" Украины с РФ и раскрыли детали

Андрей Ганчук
23 марта 2025, 19:04обновлено 23 марта, 19:42
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Киев и Москва якобы ближе к миру, "чем когда-либо прежде", считает Майк Уолтц.
Уолтц, Черное море
В Саудовской Аравии будет обсуждаться вопрос перемирия в Черном море - Уолтц / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Минобороны РФ

Главное из заявления Уолтца:

  • Украина и РФ якобы приближаются к миру
  • Переговоры в Саудовской Аравии будут вести технические группы
  • Стороны намерены договориться о перемирии в Черном море

В Саудовской Аравии технические группы США проведут переговоры как с украинцами, так и россиянами, что означает непрямой диалог между Киевом и Москвой. Будет обсуждаться вопрос прекращения огня в Черном море и восстановление перевозки топлива и зерна. Об этом заявил помощник американского президента по вопросам нацбезопасности Майкл Уолтц.

В интервью CBS News он рассказал о том, что по мнению администрации Трампа, Украина и Россия, дескать, ближе к миру, чем когда-либо прежде.

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"Мы продвигаемся ближе, и мы ближе к соглашению (мирному соглашению между Украиной и РФ), чем когда-либо прежде", - считает чиновник.

Как утверждает американский представитель, переговорный процесс удалось начать благодаря разговорам Трампа с Зеленским и Путиным.

"И теперь у нас есть технические группы, фактически с украинцами и россиянами на одном объекте, которые проводят непрямые переговоры", - говорит Уолтц.

О чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

По его словам, в рамках переговоров будут обсуждаться вопросы прекращения огня в Черном море.

"Им (Украине и России, - ред.) нужно торговать и нефтью, и газом, и зерном, чтобы прокормить свой народ и других", - добавил Майкл Уолты и подчеркнул, что в последующем планируется обсуждение линии фронта, территориальных вопросов, а также достижение и сохранение устойчивого мира.

Переговоры в Саудовской Аравии, Саудовская Аравия, перемирие, прекращение огня, Инфографика Главред
Кратко о результатах первых переговоров в Джидде / Инфографика: Главред

Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии – новости по теме:

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина и Соединенные Штаты 24 марта проведут переговоры в Саудовской Аравии. По словам президента, сначала американцы встретятся с украинцами, а после этого – с россиянами. Прямых переговоров Киева и Москвы не будет.

Встреча Киева и Вашингтона будет технической, а не политической, сказал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. По его словам, стороны обсудят технические возможности установления режима прекращения огня и его соблюдения.

Украино-американские переговоры начались в воскресенье вечером, 23 октября, сообщил министр обороны Рустем Умеров.

"В повестку дня включены предложения по защите энергетических объектов и критической инфраструктуры. Сегодня мы прорабатываем ряд сложных технических вопросов — в состав нашей делегации входят как эксперты по энергетике, так и военные представители военно-морского и военно-воздушного компонентов", - подчеркнул глава Минобороны.

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Кто такой Майкл Уолтц

Майкл Джордж Глен Уолтц - американский политик и полковник армии Соединенных Штатов. Член Республиканской партии.

Уолтц родился 31 января 1974 года в Бойнтон-Бич, штат Флорида, и вырос в Джексонвилле. Получил степень бакалавра искусств в области международных исследований в Военном институте Вирджинии и получил звание второго лейтенанта армии США, пишет Википедия.

Уолтц - "зеленый берет" (так в США называют Силы специальных операций) с боевыми наградами, который все еще служит полковником Национальной гвардии армии США и бывший советник по политике Белого дома и Пентагона. Он первый "зеленый берет", избранный в Конгресс.

Прослужил в армии более 26 лет. Служил как офицер спецназа с многочисленными командировками в Афганистан, на Ближний Восток и в Африку. За боевые заслуги Уолтц был награжден четырьмя бронзовыми звездами, в частности, двумя - за храбрость.

Уолтц поддержал Дональда Трампа на президентских праймериз Республиканской партии в 2024 году.

После вторжения России в Украину в 2022 году он призвал администрацию Джо Байдена предоставить Киеву больше оружия, чтобы помочь ему оттеснить российские войска. Но в 2024 году Уолтц заявил, что должна произойти переоценка целей Соединенных Штатов в Украине.

В частности, в апреле 2024 года Уолтц голосовал против дополнительного финансирования помощи Украине на $60 млрд.

"Эпоха бездонных чеков для Украины от Конгресса закончилась. Европа должна сделать больше для Украины, США должны защитить свою южную границу", - писал он.

При этом среди других причин своего голосования против финансирования для Украины Волц называл отсутствие стратегии у администрации президента Джо Байдена.

Он критиковал Белый дом за медленную и несвоевременную поддержку Украины, а также за недостаточные санкции против энергетического сектора России.

"Если Путин добьется успеха в Украине, он не остановится, пока не привлечет страны НАТО. Нужно остановить Россию перед тем, как она втянет НАТО и США в войну", - писал Уолтц.

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