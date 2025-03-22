'Для РФ это просто игра': генерал рассказал, чем опасна встреча Трампа с Путиным

Украина и европейские страны не обязаны выполнять договоренности, к которым их не привлекали, подчеркнул Бен Ходжес.

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Возможность личной встречи Трампа и Путина выглядит реальной, / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/WhiteHouse

Ключевые тезисы Ходжеса:

Встреча Трампа и Путина выглядит реальной

США считают, что могут договориться с РФ без учета позиций союзников

Украина и ЕС не обязаны выполнять договоренности, заключенные без их участия

Возможность личной встречи президента США Дональда Трампа с лидером РФ Владимиром Путиным выглядит реальной, однако ее результативность вызывает сомнения. Даже достигнутые договоренности не гарантируют реальных шагов к миру. Об этом рассказал экс-командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в эфире телемарафона.

"Я думаю, что это (встреча Трампа и Путина - Главред) вполне реально. Я этого не знаю наверняка, но это, безусловно, выглядит как реальная возможность. Но знаете, украинское правительство, а также правительства европейских стран, если они не участвуют в этом процессе, то они не обязаны делать то, о чем договариваются Белый дом и Кремль", - отметил он. видео дня

Генерал отметил, что такая ситуация не нова - с начала войны США считают, что могут заключить договоренности с РФ без учета позиций союзников. Однако в Европе и Украине эту логику не поддерживают.

"Белый дом считает, что он может просто договориться с Россией, а все остальные просто выстроятся в шеренгу. И у меня нет ощущения, что кто-то в Европе воспринимает это так же, включая Украину. Я думаю, что россияне также это знают. И для России это просто игра, чтобы потянуть время, чтобы получить то, что они хотят. Они не имеют серьезных намерений, но опять же, я доверяю вашему президенту (Владимиру Зеленскому - Главред) который знает это лучше меня", - подчеркнул Ходжес.

Обещания Трампа / Инфографика: Главред

Заявления Трампа и встреча с Путиным - последние новости

Напомним, встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным может состояться в ближайшие месяцы. Об этом заявил спецпредставитель Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по завершению войны РФ против Украины сейчас сосредоточены на "вопросе раздела земель". По его словам, обсуждение продолжается и вскоре удастся достичь полного прекращения огня.

Как сообщал Главред, Трамп пока не устанавливал крайний срок для Владимира Путина по согласованию режима прекращения огня с Украиной, но отметил, что такой дедлайн может появиться. Трамп уверен, что договоренность будет достигнута в ближайшее время.

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Кто такой Бен Ходжес Фредерик Бенджамин Ходжес - офицер армии США в отставке, занимавший должность командующего армией США в Европе. Сейчас он руководит кафедрой стратегических исследований Першинга в центре анализа европейской политики.

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