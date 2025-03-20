Трамп заинтересовался станцией: Зеленский рассказал о судьбе Запорожской АЭС

Запорожскую АЭС можно восстановить, но россияне усложнили задачу подрывом Каховской дамбы.

https://glavred.info/politics/tramp-zainteresovalsya-stanciey-zelenskiy-rasskazal-o-sudbe-zaporozhskoy-aes-10648727.html Ссылка скопирована

Зеленский рассказал о судьбе Запорожской АЭС / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Украина не будет соглашаться на передачу России Запорожской АЭС. Она нужна не только украинцам, но и для Европы. Под российской оккупацией эта атомная станция работать не будет, но ее можно восстановить. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время Zoom-брифинга для журналистов.

Он добавил, что до сих пор не было переговоров о передаче атомной станции под контроль Украины.

"Никакой стадии нет. Если бы были переговоры, я бы вам бы сказал. Для нас это важно. Я считаю, что станция под оккупацией работать не будет. Я считаю, что станцию можно восстановить - факт. Я сказал откровенно, что нужно где-то два года в среднем, может два с половиной. То, что говорят атомные специалисты", - заявил Зеленский.

видео дня

Россияне создали огромную проблему подрывом Каховской дамбы. Без большого количества воды эта АЭС не будет работать. Работа этой станции будет более безопасной, если туда зайдут украинские специалисты.

"Знаете, ну это совсем не правильно. Поэтому просто отдать станцию кому-то, кому-то, это кому? А если это станция, и мы хотим, чтобы она работала, чтобы это было безопасно, украинцы должны к ней зайти. Не только потому, что это наше, и это наша земля, и это наша станция. А просто даже из-за того, что временно - надо, чтобы станция восстанавливалась и технически была безопасна для всего мира. Вот для этого", - заявил Зеленский.

Что известно о Запорожской АЭС / Инфографика: Главред

Также Зеленский акцентировал внимание на том, что безопасной работа не будет, если в метре от станции будет все оккупировано россиянами.

"Потому что это невозможно. Это значит, что завтра она заработает, после завтра ее россияне взорвут. Ну то есть, это все не серьезно. Сейчас это пока что общие вещи. С президентом (Трампом - ред.) начали об этом говорить. Все начала разговоров, когда мы хотим что-то восстановить, чтобы оно начало работать, я считаю, что все это позитивные шаги. Я не уверен, что мы получим быстро результат, но я уверен, что это положительные шаги", - резюмировал Зеленский.

Трамп заинтересован в ЗАЭС

Зеленский добавил, что президент США Дональд Трамп выразил заинтересованность Запорожской АЭС и интересовался возможным участием Америки в ее восстановлении.

"Я сказал, что только станции недостаточно, потому что должна быть правильная инфраструктура, должно быть водоснабжение, технический персонал и много других шагов, которые необходимы для того, чтобы станция стала рентабельной через 1,5-2 года. Она должна приносить электричество, особенно для людей", - сказал Зеленский.

Украина была бы готова принимать инвестиции в восстановлении и модернизацию этой АЭС.

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред