"Нарушение суверенитета": заявление МИД из-за скандальной ротации МАГАТЭ на ЗАЭС

Украина направила ноту протеста руководству МАГАТЭ, а ответственность полностью возлагает на РФ.

https://glavred.info/ukraine/narushenie-suvereniteta-zayavlenie-mid-iz-za-skandalnoy-rotacii-magate-na-zaes-10643966.html Ссылка скопирована

Ротация МАГАТЭ на ЗАЭС прошла без участия Украины / Коллаж: Главред, фото: Энергоатом, Генштаб ВСУ

Главное:

В МИД осудили нарушение МАГАТЭ суверенитета Украины

Украина направила ноту протеста руководству МАГАТЭ

В Министерстве иностранных дел осудили нарушение рядом сотрудников МАГАТЭ суверенитета и территориальной целостности Украины, когда ротация отдельных сотрудников на Запорожской АЭС прошла впервые без согласования с Украиной.

Украина направила ноту протеста руководству МАГАТЭ, однако ответственность за такие действия полностью возлагает на Россию, которая "создает искусственные преграды для деятельности международных организаций в Украине, заставляя их нарушать украинское законодательство", сообщили в МИД.

видео дня

В документе говорится, что РФ отказывалась предоставить гарантии безопасности сотрудникам МАГАТЭ, если бы те ехали через подконтрольную Украине территорию, тем самым "вынуждая Агентство согласиться на российские условия".

"Украина направила ноту протеста руководству МАГАТЭ, в которой осуждает нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства и предостерегает от повторения любых подобных действий в будущем", - указывается в сообщении.

По сообщению МИД, украинская сторона также вынесет вопрос беспрецедентного шантажа РФ на заседание Совета управляющих МАГАТЭ уже в ближайшие дни".

/ Инфографика: Главред

Что предшествовало

Ранее в Deutsche Welle сообщили о ротации наблюдателей МАГАТЭ на оккупированной Запорожской АЭС.

При этом впервые ротация прошла по оккупированной территории без согласования с Украиной.

Ранее Владимир Зеленский объявил об условии Украины по Запорожской АЭС. Украина сможет продавать электроэнергию в Европу, отметил Владимир Зеленский.

Как сообщал Главред, ранее РФ ударила по укрытию над разрушенным 4-м энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции. Именно оно защищает от радиации.

Напомним, в СБУ рассказали подробности удара РФ по укрытию на Чернобыльской АЭС. Внутри и вблизи укрытия СБУ обнаружила обломки корпуса российского беспилотника с боевой частью.

Больше новостей:

Что такое МАГАТЭ? Международное агентство по атомной энергии - международная организация, которая стремится содействовать мирному использованию ядерной энергии и препятствовать ее использованию в любых военных целях, включая ядерное оружие, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред