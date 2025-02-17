Зеленский объявил об условии Украины по Запорожской АЭС

Украина сможет продавать электроэнергию в Европу, отметил Владимир Зеленский.

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Запорожская АЭС без Украины работать не будет - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офіс президента, Энергоатом

Главное из заявления Зеленского:

ЗАЭС должна стать частью гарантий безопасности для Украины

Без Украины запустить Запорожскую АЭС не удастся

Украина будет продавать электроэнергию в Европу

Запорожская атомная электростанция должна стать частью гарантий безопасности для Украины и Европы. Без Украины станция работать не сможет. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Как сообщает Интерфакс-Украина, в ходе онлайн-пресс-конференции с украинскими журналистами он рассказал о том, что атомная энергетика – реальные гарантии безопасности. Благодаря атомной энергетики Украина выстояла все сложные зимы.

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По словам главы государства, Украина будет производить электричество и продавать его в Европу.

"Если возвращаться к гарантиям безопасности.., а что с Запорожской станцией? Это гарантии безопасности для нас с Европой? Это гарантии безопасности! Это — важные условия. Сегодня станция не работает. Она и не будет работать, без нас это просто невозможно! А мы будем производить электричество, давать нашим потребителям и продавать в Европу. То есть всем предоставлять эту безопасность", - объяснил президент.

Кратко о Запорожской АЭС / Инфографика: Главред

Также он добавил, что Европе нужно идти к переменам и становиться сильнее, поскольку Соединенные Штаты ориентируются больше на свои внутренние вопросы.

"Их можно понять, ведь это самодостаточная страна. Я считаю, что опасно для всех, если Америка будет отходить от такого близкого союза, который сегодня есть с Европой. Если же они будут отходить — а это и оружие, и экономика, и энергетика, — это будет опасно, Россия сможет этим воспользоваться. И она будет этим пользоваться. Это не очень хорошо, но это выбор США", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Гарантии безопасности для Украины – что об этом известно:

Как сообщал Главред, спецпредставитель США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог заявил, что Штаты и союзники работают над гарантиями безопасности для Киева. По его словам, окончательное решение будет за Трампом.

Кто такой Кит Келлог? Кит Келлог – американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке. В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна). Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке – Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия. 3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России. В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предполагать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическую заморозку войны.

Гарантии безопасности Украине должно обеспечить присутствие на ее территории войск европейских и неевропейских государств, сказал глава Пентагона Пит Хегсет. Однако действия такой миссии не будут подпадать под 5 статью НАТО.

Президент Владимир Зеленский не подписал соглашение с Соединенными Штатами о передаче прав на редкоземельные металлы. Глава государства акцентировал внимание на том, что договор не отвечает интересам Киева и не содержит гарантий безопасности для Украины.

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