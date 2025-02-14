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В СБУ рассказали подробности удара РФ по укрытию на Чернобыльской АЭС

Алексей Тесля
14 февраля 2025, 17:42
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Внутри и вблизи укрытия СБУ обнаружила обломки корпуса российского беспилотника с боевой частью.
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Обломки дрона / Коллаж: Главред, фото: ssu.gov.ua

Важно:

  • Внутри и вблизи укрытия СБУ обнаружила обломки корпуса дрона РФ
  • Выход радиационных веществ за установленные пределы не зафиксирован

Следователи Службы безопасности Украины открыли уголовное производство по факту российской атаки по укрытию 4-го энергоблока Чернобыльской атомной электростанции и вместе с соответствующими органами работают на месте происшествия.

"Внутри и вблизи укрытия СБУ обнаружила обломки корпуса российского беспилотника с боевой частью и серийным номером", - говорится в сообщении СБУ.

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По данным спецслужбы, в настоящее время радиационный фон на территории ЧАЭС и в зоне отчуждения не превышает допустимых значений. "Выход радиационных веществ за установленные пределы не зафиксирован", - отмечается в сообщении.

Как установило следствие, оккупанты атаковали ЧАЭС дроном-камикадзе под названием "Герань-2" типа "Шахед". В СБУ уточняют, что для максимального огневого поражения этот ударный беспилотник был снаряжен фугасной боевой частью.

"По оценкам экспертов, россияне целенаправленно ударили именно по этому объекту. В результате попадания повреждена конструкция укрытия", - отмечается в сообщении.

Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления РФ и привлечения виновных к ответственности.

Досудебное расследование продолжается по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

  • Обломки дрона на ЧАЭС
    Обломки дрона на ЧАЭС ssu.gov.ua
  • Обломки дрона на ЧАЭС
    Обломки дрона на ЧАЭС ssu.gov.ua
  • Обломки дрона на ЧАЭС
    Обломки дрона на ЧАЭС ssu.gov.ua
  • Обломки дрона на ЧАЭС
    Обломки дрона на ЧАЭС ssu.gov.ua
  • Обломки дрона на ЧАЭС
    Обломки дрона на ЧАЭС ssu.gov.ua

Как сообщал Главред, в ночь на пятницу, 14 февраля, РФ ударила по укрытию над разрушенным 4-м энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции. Именно оно защищает мир от радиации.

Напомним, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в Мюнхене все очень злые из-за удара РФ по ЧАЭС. Он пояснил, что США много денег и усилий инвестировали в укрытие, по которому ударила РФ.

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Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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