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В Мюнхене все злые из-за удара РФ по ЧАЭС, США много инвестировали в укрытие - ОП

Алёна Воронина
14 февраля 2025, 11:08
386
США ранее много денег и усилий инвестировали в укрытие ЧАЭС, по которому сегодня ночью ударила РФ дроном.
Удар РФ дроном по ЧАЭС
В Мюнхене все очень злые из-за удара РФ по ЧАЭС/ коллаж: Главред, фото: Андрей Ермак, МАГАТЭ

Кратко:

  • В Мюнхене все очень злые из-за удара РФ по ЧАЭС, заявил Ермак
  • Он напомнил, что США много денег и усилий инвестировали в укрытие ЧАЭС, по которому ударила РФ

На Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет в немецком Мюнхене 14-16 февраля, все очень злые из-за удара страны-агрессора России по укрытию разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной электростанции.

Украинская делегация во время участия в международной конференции расскажет больше информации об этом ударе американским партнерам. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

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"Много информации сегодня дадим нашим американским партнерам об ударе россии по ЧАЭС, о том как они запускают постоянно дроны через Чернобыльскую зону, об угрозах укрытию и ядерной безопасности, которую они несут", - отметил Ермак.

Он подчеркнул, что в Мюнхене все не просто "обеспокоены", а "очень злые".

"Сейчас атмосфера такова, что все очень злые от этой новости здесь в Мюнхене. Не "обеспокоены", как часто бывает, а действительно злые. Потому что в 80-х годах Кремлю весь мир помогал эту трагедию ликвидировать, когда Москва бросала на радиацию незащищенных людей, Горбачев получал роботов и технику и ученых. Потом весь мир инвестировал в укрытие, а сегодня эти российские придурки запустили по нему дрон", - написал руководитель ОП.

Он напомнил, что США много денег и усилий инвестировали в укрытие ЧАЭС.

"Строительство завершили, когда Президентом США был Дональд Трамп", - добавил Ермак.

Напомним, РФ ударила по укрытию ЧАЭС, которое защищает мир от радиации - Зеленский сделал заявление. Оккупанты ударили дроном по укрытию над разрушенным 4-м энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции. Президент сказал, есть ли утечка радиации.

  • Последствия попадания дрона окупантов в Чернобыльскую АЭС
    Последствия попадания дрона окупантов в Чернобыльскую АЭС Андрей Ермак, МАГАТЭ
  • Последствия попадания дрона окупантов в Чернобыльскую АЭС
    Последствия попадания дрона окупантов в Чернобыльскую АЭС Андрей Ермак, МАГАТЭ
  • Последствия попадания дрона окупантов в Чернобыльскую АЭС
    Последствия попадания дрона окупантов в Чернобыльскую АЭС Андрей Ермак, МАГАТЭ
  • Последствия попадания дрона окупантов в Чернобыльскую АЭС
    Последствия попадания дрона окупантов в Чернобыльскую АЭС Андрей Ермак, МАГАТЭ
  • Последствия попадания дрона окупантов в Чернобыльскую АЭС
    Последствия попадания дрона окупантов в Чернобыльскую АЭС Андрей Ермак, МАГАТЭ

Угроза ударов РФ по украинским АЭС - последние новости

Как сообщал ранее Главред, полковник НГУ Артем Илюхин заявил, что Путин может ударить по АЭС неожиданно. Для Путина, по мнению эксперта Илюхина, человеческие жизни, смерти, беды - пустой звук. Эксперт описал самый худший сценарий.

Также сообщалось, что эксперты ООН сделали заявление о том, что риск ядерной катастрофы из-за ударов РФ растет. Эксперты ООН выразили обеспокоенность относительно уязвимости украинских атомных электростанций из-за российских атак на энергосистему.

Напомним, ранее сообщалось, что в МАГАТЭ бьют тревогу из-за масштабных атак России на АЭС. Удары РФ по гражданским энергетическим объектам, в частности ключевым подстанциям, непосредственно угрожают ядерной и радиационной безопасности всей Европы.

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