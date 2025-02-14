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РФ скоро столкнется с новыми проблемами: в ISW описали, что ждет Россию

Алёна Воронина
14 февраля 2025, 08:44
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Россиянам удалось компенсировать утраченные в 2024 году танки, но скоро страна-агрессор столкнется с новыми проблемами.
Российские военные, украинские военные
РФ скоро столкнется с новыми проблемами, говорят аналитики/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Кратко:

  • Россия компенсировала потерянные в 2024 году танки, БМП и БТР
  • Однако РФ может столкнуться с нехваткой запасных частей и техническими трудностями в будущем

Страна-агрессор Россия в 2024 году изготовила и отремонтировала более 1500 танков и 2800 боевых машин пехоты (БМП) и бронетранспортеров (БТР). Таким образом россиянам удалось компенсировать прошлогодние потери бронетехники.

Однако, по мнению экспертов, Россия может столкнуться с нехваткой запасных частей и техническими трудностями в будущем. Об этом говорят аналитики американского Института изучения войны (ISW).

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Аналитики обратили внимание, что, согласно оценкам Национального института стратегических исследований (НИСИ) Великобритании, России удалось компенсировать все потери танков и около 75% потерь бронетехники, которые она понесла в прошлом году.

"Эксперты НИСИ отмечают, что постоянные усилия России по увеличению численности ее вооруженных сил и создание новых подразделений обостряют дефицит техники. Это может привести к нехватке запасных частей для ремонта танков и бронетехники. Существует высокая вероятность того, что оставшиеся на складах России танки и бронемашины советских времен находятся в плохом состоянии. Это может осложнить способность России компенсировать высокие потери техники в 2025 году и в дальнейшем", - говорится в отчете ISW.

Также аналитики отметили, что российское военное командование пытается достичь баланса в распределении новой и отремонтированной техники между теми формированиями российских оккупантов, которые уже длительное время участвуют в войне, и новыми формированиями.

"В долгосрочной перспективе Россия может столкнуться с трудностями в адекватном обеспечении своих подразделений необходимой техникой, если российские военные будут продолжать тратить запасы техники советских времен, не увеличивая производственные мощности для создания новых танков и бронемашин", - отметили аналитики.

Возможны ли переговоры Украины и России относительно мира - последние новости

Ранее Главред сообщал, что Трамп анонсировал переговоры Украины и РФ в Саудовской Аравии. Встреча высокопоставленных чиновников США, Украины и России в Саудовской Аравии состоится на следующей неделе.

Также ранее сообщалось, что часть украинских военных против соглашения с РФ любой ценой. В то же время, как признал офицер ВСУ, запаса боеприпасов, который у них есть, "хватит на две-три недели, возможно, на месяц".

Напомним, глава Пентагона допустил передачу Украине ядерного оружия, но есть условие. Пит Гегсет заявил, что не собирается "объявлять что-то открытое или нерассмотренное".

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Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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