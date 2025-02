РФ скоро столкнется с новыми проблемами: в ISW описали, что ждет Россию

Кратко:

Страна-агрессор Россия в 2024 году изготовила и отремонтировала более 1500 танков и 2800 боевых машин пехоты (БМП) и бронетранспортеров (БТР). Таким образом россиянам удалось компенсировать прошлогодние потери бронетехники.

Однако, по мнению экспертов, Россия может столкнуться с нехваткой запасных частей и техническими трудностями в будущем. Об этом говорят аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики обратили внимание, что, согласно оценкам Национального института стратегических исследований (НИСИ) Великобритании, России удалось компенсировать все потери танков и около 75% потерь бронетехники, которые она понесла в прошлом году.

Также аналитики отметили, что российское военное командование пытается достичь баланса в распределении новой и отремонтированной техники между теми формированиями российских оккупантов, которые уже длительное время участвуют в войне, и новыми формированиями.

"В долгосрочной перспективе Россия может столкнуться с трудностями в адекватном обеспечении своих подразделений необходимой техникой, если российские военные будут продолжать тратить запасы техники советских времен, не увеличивая производственные мощности для создания новых танков и бронемашин", - отметили аналитики.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.