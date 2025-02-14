'Победа Украины возможна через полгода': генерал-разведчик раскрыл сценарий

Ключевыми направлениями также является давление на экономический сектор России, снижение цен на нефть и построение нового мирового порядка.

https://glavred.info/ukraine/pobeda-ukrainy-vozmozhna-cherez-polgoda-general-razvedchik-raskryl-scenariy-10639409.html Ссылка скопирована

/ Коллаж: Главред, фото: ВСУ, УНИАН

Важно:

Весь комплекс мер может принести результат

Ключевым является давление на экономический сектор РФ

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж прокомментировал вопрос усиления давления на РФ для завершения войны.

"Если мы задействуем все комплексные меры - не только утверждение соответствующего законодательства, но и объединение Европы, стран НАТО и европейского сектора в плане поддержки Украины, включая поставки современного вооружения из США, Европы и Великобритании - то сможем создать мощное влияние на Путина, его окружение, олигархов, а также дестабилизировать российское общество", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт считает, что ключевыми направлениями также является давление на экономический сектор России, снижение цен на нефть и построение нового мирового порядка.

"Трамп, когда был президентом, инициировал концепцию "Хельсинки-2" - глобальную систему безопасности, которая имела целью установление мира путем подавления агрессора. Все эти меры должны действовать в комплексе. Украина должна стать движущей силой этих процессов, ведь мы наиболее заинтересованы в результате. Если мы объединим усилия, победа возможна уже через полгода. Но если каждый будет действовать отдельно - американцы будут придерживаться своей линии, а европейцы не будут достаточно вовлечены, - все будет тянуться годами", - добавил Маломуж.

Смотрите видео - интервью Николая Маломужа:

Ранее сообщалось, что Трамп тайно поручил новому посланнику заниматься Украиной. Президент США разрешил Стивену Уиткоффу установить контакты с Москвой, хотя официально тот занимается вопросами Ближнего Востока.

Напомним, Трамп отправил министра финансов в Украину. Министр финансов США Скотт Бессент посетит Киев для переговоров с Владимиром Зеленским.

Как сообщал Главред, спецпредставитель президента США Кит Келлог готовит несколько вариантов прекращения войны в Украине и планирует представить их Трампу. Ожидается, что план будет представлен в ближайшее время.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред