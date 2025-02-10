Келлог представит Трампу несколько вариантов завершения войны в Украине - СМИ

В Вашингтоне ожидают, что план Трампа могут представить в ближайшее время.

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Келлог разрабатывает варианты прекращения войны / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, x.com/SPE_Kellogg

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Келлог готовится представить Трампу варианты прекращения войны в Украине

Вашингтон ожидает презентацию плана в ближайшее время видео дня

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог готовит варианты прекращения войны в Украине. Келлог планирует представить свои предложения Трампу. Об этом пишет Semafor.

По данным издания, Кэллог во время встреч с западными партнерами подтвердил, что готовит несколько вариантов прекращения войны в Украине. В США ожидают, что в ближайшее время план будет представлен.

"В Вашингтоне ходят слухи, что администрация вскоре представит план, хотя Келлог опроверг сообщения о том, что он сделает это на Мюнхенской конференции по безопасности на этой неделе", - говорится в материале.

По словам западного чиновника, Кэллог планирует скоординировать свои действия с представителями всех стран НАТО.

Обещания Трампа / Инфографика: Главред

План Трампа по завершению войны - новости по теме

Напомним, спецпредставитель США Кит Келлог опроверг информацию о том, что представит "мирный план" на Мюнхенской конференции по безопасности. В комментарии Newsmax он заявил, что план представит лично Трамп, когда он будет готов.

Недавно Трамп сообщил, что говорил по телефону с Путиным, пытаясь договориться о прекращении войны. По его словам, российский лидер "хочет, чтобы люди перестали гибнуть". Также Трамп заявил, что имеет конкретный план для завершения войны и призвал начать переговоры.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп пока не представил официального плана по завершению войны. Он подчеркнул, что любой план должен быть согласован с Киевом.

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