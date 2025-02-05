План Трампа по завершению войны в Украине готовы презентовать: Келлог назвал дату

Кит Келлог встретится с союзниками США, которые готовы сотрудничать в достижении мира в Украине.

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Келлог расскажет о плане Трампа по миру в Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, x.com/SPE_Kellogg

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Кит Келлог представит стратегию Трампа по завершению войны на Мюнхенской конференции по безопасности

Кэллог планирует встретиться с союзниками США для сотрудничества

Советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк считает, что США представят первичный вариант мирного плана

Стратегия президента США Дональда Трампа по завершению войны России против Украины, вероятно, будет представлена на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля. Презентацию проведет специальный представитель Трампа по вопросам войны в Украине Кит Келлог.

"Я с нетерпением жду возможности рассказать о целях Дональда Трампа положить конец кровавой и дорогостоящей войне в Украине", - написал Келлог в X (Twitter).

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Он также отметил, что намерен встретиться с союзниками США, которые готовы сотрудничать в этом направлении.

Что говорят в ОПУ

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что Вашингтон обсуждает возможный сценарий завершения войны. Однако пока речь идет лишь о первичном варианте предложения, который еще потребует доработки.

"Я думаю, что США обсуждают этот план. Это будет презентация предварительной конструкции, как я понимаю. Где-то еще будут какие-то дискуссии вокруг этого. Ведь учитываем, что РФ хочет получить максимум из ситуации, она продолжает максимально вкладываться в войну, мы видим как они увеличивают количество боестолкновений, продолжают удары КАБами, ракетно-пушечные удары, они не уменьшают масштабы войны", - сказал Подоляк в комментарии РБК-Украина.

Советник ОП отметил, что Москва не планирует сворачивать войну, а наоборот, еще больше милитаризирует свою экономику. Подоляк считает, что стоит дождаться конкретных предложений от Трампа и его команды.

"Коммуникации на неформальном уровне идут, вы же видите, периодически Трамп выходит с определенными предложениями, безусловно эти элементы нам известны, но дождемся презентации американской формулы, как они это видят", - добавил он.

Подоляк также заверил, что США не будут принимать никаких решений по Украине без ее участия. По его словам, Европа также поддерживает этот формат.

"Несмотря на все информационные конфликты между США и Европой синхронизация позиций по Восточной Европе, и по Украине, а также по финалу войны абсолютно точно будет между Европой, США и Украиной", - подчеркнул он.

Обещания Трампа / Инфографика: Главред

Усилия США для завершения войны в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, спецпредставитель США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог, назначенный Дональдом Трампом, приедет в Украину после 11 февраля. Во время визита он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого Кэллог отправится на переговоры в Европу и примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Ранее спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может смягчить позицию по территориям для завершения войны. По его словам, российский диктатор Владимир Путин также будет вынужден уступить.

Кроме этого, президент США Дональд Трамп заявил, что ведет конструктивные переговоры как с Украиной, так и с Россией. Он добавил, что переговоры с обеими сторонами продвигаются хорошо.

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Кто такой Кит Кэллог Кит Келлог - бывший генерал-лейтенант армии США, который работал исполняющим обязанности советника по национальной безопасности в начале срока президентства Трампа. Затем был советником по национальной безопасности бывшего вице-президента Майка Пенса. Сейчас 80-летний Келлог является сопредседателем Центра американской безопасности в AFPI. Келлог критиковал непоследовательную поддержку Украины Западом. Еще в сентябре 2022 года он призвал администрацию Байдена предоставить Украине все необходимое оружие, чтобы нанести армии РФ военное поражение. Как пишет The Guardian, в апреле 2024 года Келлог предлагал завершить войну через переговоры с Россией. В документе "Америка прежде всего, Россия и Украина", соавторами которого являются Келлог и бывший аналитик ЦРУ Фред Фляйц, предлагается прекратить поставки оружия Украине, если Киев откажется от мирных переговоров, или наоборот - усилить поставки, если Кремль не захочет диалога. "Мы говорим украинцам: вы должны сесть за стол переговоров, и, если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов иссякнет. И мы говорим Путину: он должен сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", - говорил Келлог в июне. При этом авторы документа признают, что Украине будет трудно принять мирное соглашение, "которое не вернет ей всю ее территорию" и не возложит на Россию ответственность за вторжение.

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