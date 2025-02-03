Визит спецпредставителя Трампа в Украину: в СМИ назвали дату и раскрыли детали

В ходе визита в Украину спецпредставитель США по вопросам Украины и РФ проведет переговоры с президентом Украины Зеленским, отмечают СМИ.

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Спецпредставитель Трампа Кит Келлог посетит Украину - детали / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Коротко:

Визит Кита Келлога в Украину состоится после 11 февраля

После визита в Украину он отправится на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Спецпредставитель США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог, назначенный президентом Дональдом Трампом, должен прибыть в Украину после 11 февраля. Об этом сообщают источники издания Radio NV в украинских и американских политических кругах.

Отмечается, что во время своего визита в Украину Спецпредставитель США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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"После визита Келлог поедет на переговоры в Европу, а затем должен принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности", - отмечает источник.

Также, по данным источников, в Мюнхенской конференции по безопасности планируют принять участие президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс.

Визит Кит Келлога в Украину - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что визит специального представителя команды избранного президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кита Келлога в Киев состоится в определенное время, сейчас согласовываются детали.

Представитель МИД Украины Георгий Тихий сообщил, что перенос визита Келлога связан с юридическими, а не политическими причинами.

По данным Reuters, Келлог заявил, что США заинтересованы в проведении президентских и парламентских выборов в Украине, особенно в случае заключения соглашения о перемирии. Он подчеркнул, что многие демократические страны проводят выборы даже во время войны.

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Кто такой Кит Кэллог Кит Келлог - бывший генерал-лейтенант армии США, который работал исполняющим обязанности советника по национальной безопасности в начале срока президентства Трампа. Затем был советником по национальной безопасности бывшего вице-президента Майка Пенса. Сейчас 80-летний Келлог является сопредседателем Центра американской безопасности в AFPI. Келлог критиковал непоследовательную поддержку Украины Западом. Еще в сентябре 2022 года он призвал администрацию Байдена предоставить Украине все необходимое оружие, чтобы нанести армии РФ военное поражение. Как пишет The Guardian, в апреле 2024 года Келлог предлагал завершить войну через переговоры с Россией. В документе "Америка прежде всего, Россия и Украина", соавторами которого являются Келлог и бывший аналитик ЦРУ Фред Фляйц, предлагается прекратить поставки оружия Украине, если Киев откажется от мирных переговоров, или наоборот - усилить поставки, если Кремль не захочет диалога. "Мы говорим украинцам: вы должны сесть за стол переговоров, и, если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов иссякнет. И мы говорим Путину: он должен сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", - говорил Келлог в июне. При этом авторы документа признают, что Украине будет трудно принять мирное соглашение, "которое не вернет ей всю ее территорию" и не возложит на Россию ответственность за вторжение.

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