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Расстрел военного ТЦК на Полтавщине: стрелок в суде назвал причину пальбы

Алексей Тесля
3 февраля 2025, 19:43
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Вадим Кузуб хотел помочь бежать от ТЦК мобилизованному родственнику своей сожительницы.
Кузуб
Вадиму Кузубу избрали меру пресечения / Коллаж: Главред, фото: suspilne.media, Нацполиция

Главное:

  • Кузуб хотел помочь бежать от ТЦК мобилизованному родственнику своей сожительницы
  • Он говорит, что не хотел убить военного, а хотел его испугать и обезвредить

В Пирятине Полтавской области районный суд отправил под стражу без права на залог подозреваемого в убийстве военнослужащего ТЦК.

Сторона обвинения подала ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с момента задержания, которое было одобрено судом, сообщает Суспільне.

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Прокурор просил не определять право внесения залога. Аргументировал это тем, что определение залога невозможно из-за применения насилия в отношении военнослужащих со стороны подозреваемого.

Как сообщают журналисты, адвокат подозреваемого сказал на суде, что его подзащитный желает возместить моральный и материальный ущерб потерпевшим. Поэтому сторона защиты ходатайствовала о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста без права внесения залога.

Подробности убийства военного ТЦК

По данным следствия, Вадим Кузуб хотел помочь бежать от ТЦК мобилизованному родственнику своей сожительницы.

Последний вместе с другими мужчинами ехал на обучение воинской части в сопровождении военнослужащих Полтавского районного ТЦК и СП. Он несколько раз звонил и сообщал маршрут по которому двигается автобус. Понимая, что знакомый не успевает доехать до места плановой остановки транспортного средства, полтавчанин притворился больным и попросил на несколько минут остановиться.

После этого Кузуб подошел к военнослужащему ТЦК, который перевозил военнообязанных и потребовал отдать оружие, угрожая охотничьим ружьем. Получив отказ, нападающий выстрелил в военнослужащего. В результате тяжелого ранения мужчина погиб на месте.

Задержанный сделал заявление в суде

На суде подозреваемый Кузуб признал вину. Он говорит, что намеренно не хотел убить военного, а хотел его испугать и обезвредить.

По его словам, он помогал родственнику своей гражданской жены скрыться от представителей ТЦК. По словам подозреваемого, он хотел испугать военных, но это ему не удалось, и тогда он выстрелил. По словам Кузуба, он надеялся, что только ранил военного, а не убил.

Ранее сообщалось о том, что на Полтавщине застрелили военного из ТЦК. Во время сопровождения военнообязанных произошло вооруженное нападение на военнослужащего РТЦК.

Как сообщал Главред, Александр Сырский жестко прокомментировал нападения на представителей ТЦК. Главнокомандующий ВСУ требует всестороннего расследования и наказания виновных в нападениях на военнослужащих.

Напомним, ранее в Сети распространилось видео, на котором офицер избил якобы солдата срочной службы на Житомирщине. На видео видно, как командир с ноги бьет солдата.

Больше новостей:

ТЦК и СП

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки — орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

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Полтавская область ТЦК и СП
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