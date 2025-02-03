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"Три позорных акта насилия": Сырский жестко отреагировал на нападения на ТЦК

Руслана Заклинская
3 февраля 2025, 09:22
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Главнокомандующий ВСУ требует всестороннего расследования и наказания виновных в нападениях на военнослужащих.
'Три позорных акта насилия': Сырский жестко отреагировал на нападения на ТЦК
Главнокомандующий ВСУ отреагировал на серию нападений на военных / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/osirskiy

Ключевые тезисы Сырского:

  • В разных регионах Украины произошли три акта насилия против военнослужащих
  • Насилие в отношении военных - недопустимо
  • Виновные в нападениях должны понести наказание, ожидается полное и всестороннее расследование

В разных регионах страны произошла серия нападений на военнослужащих. Насилие в отношении украинских военнослужащих - недопустимо. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"За короткий промежуток времени в разных областях, к сожалению, произошли три позорных акта насилия, в которых пострадали военнослужащие", - отметил он.

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Сырский напомнил, что на Полтавщине во время выполнения служебного долга от рук преступника погиб военный, который проходил службу в ТЦК. В Ровно группа военнослужащих пострадала в результате подрыва взрывного устройства. Еще один взрыв прогремел на территории РТЦК в Павлограде, в результате которого ранения получил военный.

Главком ВСУ рассказал, что один из пострадавших в Ровно находится в критическом состоянии, врачи борются за его жизнь. Военнослужащий, который получил ранения в Павлограде, имеет легкие повреждения, его состояние стабильное.

"Насилие в отношении военнослужащих - недопустимо. Рассчитываем на полное и всестороннее расследование этих преступлений. Виновные должны понести заслуженное наказание. Вооруженные Силы Украины делают все возможное, чтобы защитить наше государство и украинский народ. В условиях полномасштабной войны это невозможно без мер мобилизации", - подчеркнул Сырский.

По его словам, ВСУ прилагают усилия, чтобы мобилизация происходила в соответствии с законодательством и без нарушения прав граждан. Сырский признал, что в работе территориальных центров комплектования существуют определенные проблемы, однако их активно устраняют, чтобы улучшить качество работы ТЦК.

"Впрочем общегосударственное дело защиты Украины невозможно без всенародной поддержки армии и уважения к военнослужащим. Благодарен всем, кто поддерживает Вооруженные Силы Украины, и каждому, кто уважает украинских воинов", - добавил он.

Инфографика закона о мобилизации
Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Подрывы и убийство работника ТЦК - последние новости

Напомним, 1 февраля в городе Пирятин Полтавской области на автозаправочной станции неизвестный застрелил военнослужащего РТЦК во время сопровождения мобилизованных в учебный центр. Нападавший в серой балаклаве, угрожая охотничьим ружьем, требовал отдать оружие. Получив отказ, он выстрелил в военного, после чего забрал автомат и убежал вместе с одним мобилизованным.

Также 1 февраля в помещении Ровенского областного ТЦК и СП прогремел взрыв. В результате инцидента один человек погиб, еще шестеро получили ранения.

Как сообщал Главред, общественный активист и военнослужащий Евгений Карась предупредил, что такие случаи могут участиться, поскольку ФСБ и ГРУ будут пытаться организовать новые атаки. Руководитель ЦПД Андрей Коваленко считает, что за подрывами стоят спецслужбы РФ, которые параллельно ведут информационную кампанию для подрыва мобилизации в Украине.

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Кто такой Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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