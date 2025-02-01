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"Много нареканий на ТЦК": военный отреагировал на убийство ТЦК-шника в Пирятине

Виталий Кирсанов
1 февраля 2025, 20:20
273
По словам военного, такое преступление ни в коем случае нельзя оправдывать, ведь это вредит обороне и боеспособности Украины.
Иван Варченко
Иван Варченко / коллаж: Главред, фото: mvs.gov.ua, ГУНП в Полтавській області

Кратко:

  • Никаких оправданий для подобных убийств нет, считает Варченко
  • Примеры насильственной мобилизации – это плохо, говорит военный

Те, кто пытаются оправдать убийство сотрудника Полтавского ТЦК и СП, а также переложить ответственность, не приносят пользы Украине. Об этом заявил военный ВСУ, эксперт по вопросам национальной безопасности Иван Варченко в эфире "Эспрессо".

"У Украины есть враг, которого надо уничтожать, но он точно не внутри нашей страны. Никаких оправданий для подобных убийств нет, особенно если человек не хочет воевать или мстит представителям ТЦК. Преступник должен быть наказан. Он выявлен, и он обязательно будет привлечен к ответственности с отягчающими обстоятельствами, скорее всего. Но это не означает, что представители ТЦК могут попирать права и свободы граждан. Во время выполнения их обязанностей не должны нарушаться честь и достоинство человека", - считает Варченко.

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Эксперт отметил, что государство должно находить возможности, чтобы быть достойным в своей работе, а также в работе ТЦК.

"Действительно, есть много нареканий на работу сотрудников ТЦК, и часть из них оправдана. Но нужно искать варианты, чтобы оставаться достойными представителями государства", - подчеркнул военный.

По его словам, такое преступление ни в коем случае нельзя оправдывать, ведь это вредит обороне и боеспособности Украины. Варченко считает, что это не форма действия, которую можно терпеть.

"Да, с одной стороны имеем преступление, с другой - не безупречную работу ТЦК. Если в другом месте тоже есть преступление, то это, скорее исключения, чем правила. Правонарушений действительно много. Плохо, когда у нас есть примеры насильственной мобилизации. Это тоже не делает страну или наших солдат сильнее. Поэтому должны искать варианты, и быть взрослыми. Этот вопрос касается политической системы и информационной составляющей в обществе", - подытожил военный.

Происшествия с ТЦК и Нацгвардией - последние новости

Как сообщал Главред, мужчина застрелил военнослужащего Полтавского РТЦК на автозаправочной станции в г. Пирятин во время сопровождения военнообязанных в учебный центр в субботу, 1 февраля.

Ранее сообщалось о том, что нацгвардеец устроил бойню в Лимане: расстрелял пенсионерку с дочерью и двоих копов. Правоохранители задержали военнослужащего Нацгвардии по подозрению в умышленном убийстве.

Ранее сообщалось о том, что курсанта во Львове могли довести до самоубийства. Тело курсанта обнаружили во Львовском университете внутренних дел МВД Украины. У него было огнестрельное ранение в голову.

Больше новостей:

Кто такой Иван Варченко?

Иван Григорьевич Варченко (род. 25 июня 1974, г. Харьков) - украинский политический и общественный деятель, и.о. заместителя председателя Харьковской облгосадминистрации (с 2014), депутат Харьковского областного совета (с 2010), председатель Харьковской областной организации партии "Реформы и порядок" (2001-2013), один из организаторов и член координационного совета Харьковского Евромайдана. Советник Министра внутренних дел (2015), пишет Википедия.

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