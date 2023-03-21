Странная смерть курсанта во Львове: парня могли довести до самоубийства - ГБР

Тело курсанта обнаружили 19 марта. У него было огнестрельное ранение в голову.

Во Львове застрелился курсант / Коллаж фото Википедия, Telegram

Во Львовском университете внутренних дел МВД Украины нашли мертвым курсанта. По предварительным данным, он выстрелил себе в голову. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Тело курсанта обнаружили 19 марта. Изначально дело расследовали как "самоубийство". Однако позже выяснилось, что к этому могли быть причастны посторонние лица.

Теперь ГБР ведет расследование по статье "Доведение до самоубийства".

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"Расследование было передано в ДБР, поскольку выяснилось, что к самоубийству курсанта могут быть причастны посторонние лица. Уголовное производство будет также расследоваться по ч. 1 ст. 120 УК Украины – доведение до самоубийства", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители проводят необходимые следственные действия и экспертизы, а также устанавливают все события, связанные со смертью курсанта.

По данным Zaxid.net, курсанту было всего 18 лет, он был родом из Ровенской области. Он учился на втором курсе университета на факультете №3.

Telegram-канал cadet_info утверждает, что курсант застрелился из укороченного автомата АКС-74У. Именно с ним он был в наряде, когда и застрелился. Там также добавили, что другие курсанты увидели оставленную погибшим записку. В ней якобы были подробно описаны причины самоубийства и некоторые ситуации, связанные с руководством учебного заведения. Однако позже записка пропала, добавили в Сети.

Избиение срочника в воинской части под Житомиром

Напомним, 11 марта в сети распространилось видео, на котором офицер избил якобы солдата срочной службы на Житомирщине. На видео видно, как командир с ноги бьет солдата.

Позже младший лейтенант объяснил, что он якобы таким образом проводил "воспитательную беседу", потому что солдат находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом командир попросил прощения на камеру и сказал, что он готов понести наказание.

В 190-м учебном центре отреагировали на инцидент. Там отметили, что уже началось служебное расследование, к которому приобщены все компетентные структуры: Служба военного правопорядка, контрразведка, Государственное бюро расследований и тому подобное.

"Мы строим армию нового формата, где нет места злоупотреблениям и неуставным отношениям. Виновники однозначно понесут суровое наказание. По результатам расследования будут приняты соответствующие решения. Фигуранты инцидента отстранены от исполнения служебных обязанностей до конца расследования", – отметили в центре.

В то же время Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту избиения, о чем в ГБР сообщили 13 марта.

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