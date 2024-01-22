Нацгвардеец устроил бойню в Лимане: расстрелял пенсионерку с дочерью и двоих копов

Правоохранители задержали военнослужащего Нацгвардии по подозрению в умышленном убийстве.

https://glavred.info/ukraine/nacgvardeec-ustroil-boynyu-v-limane-rasstrelyal-pensionerku-s-docheryu-i-dvoih-kopov-10535156.html Ссылка скопирована

Нацгвардеец устроил бойню в Лимане / Коллаж: Главред, Фото: azov.press, zonawar.ru

Сотрудники Государственного бюро расследований при содействии Национальной полиции Украины проводят досудебное расследование по факту умышленного убийства четырех человек в городе Лиман Донецкой области, задержан подозреваемый военнослужащий.

"Утром 21 января 2024 года в городе Лиман следственно-оперативную группу полицейских вызвала местная жительница из-за конфликта с военнослужащим. Через некоторое время с полицейскими, которые выехали на вызов, пропала связь, и в 8 утра на место происшествия поехала другая группа. На месте трагедии правоохранители обнаружили тела двух своих коллег с огнестрельными ранениями и тела двух гражданских женщин - пенсионерки и ее дочери", - сообщает пресс-служба ГБР в Телеграм.

"По горячим следам правоохранители задержали военнослужащего Нацгвардии по подозрению в умышленном убийстве", - сказано в сообщении. видео дня

Следственные ГБР в рамках открытого уголовного производства по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа) УК Украины проводят комплекс мероприятий по установлению объективных обстоятельств происшествия.

Досудебное расследование продолжается. Назначен ряд соответствующих экспертиз.

Процессуальное руководство осуществляет Донецкая специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

Ранее сообщалось о том, что курсанта во Львове могли довести до самоубийства. Тело курсанта обнаружили во Львовском университете внутренних дел МВД Украины. У него было огнестрельное ранение в голову.

Напомним, ранее в Сети распространилось видео, на котором офицер избил якобы солдата срочной службы на Житомирщине. На видео видно, как командир с ноги бьет солдата.

Позже младший лейтенант объяснил, что он якобы таким образом проводил "воспитательную беседу", потому что солдат находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом командир попросил прощения на камеру и сказал, что он готов понести наказание.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.