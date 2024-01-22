Нацгвардеец устроил бойню в Лимане: расстрелял пенсионерку с дочерью и двоих копов

Сотрудники Государственного бюро расследований при содействии Национальной полиции Украины проводят досудебное расследование по факту умышленного убийства четырех человек в городе Лиман Донецкой области, задержан подозреваемый военнослужащий.
"Утром 21 января 2024 года в городе Лиман следственно-оперативную группу полицейских вызвала местная жительница из-за конфликта с военнослужащим. Через некоторое время с полицейскими, которые выехали на вызов, пропала связь, и в 8 утра на место происшествия поехала другая группа. На месте трагедии правоохранители обнаружили тела двух своих коллег с огнестрельными ранениями и тела двух гражданских женщин - пенсионерки и ее дочери", - сообщает пресс-служба ГБР в Телеграм.
"По горячим следам правоохранители задержали военнослужащего Нацгвардии по подозрению в умышленном убийстве", - сказано в сообщении.видео дня
Следственные ГБР в рамках открытого уголовного производства по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа) УК Украины проводят комплекс мероприятий по установлению объективных обстоятельств происшествия.
Досудебное расследование продолжается. Назначен ряд соответствующих экспертиз.
Процессуальное руководство осуществляет Донецкая специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.
Ранее сообщалось о том, что курсанта во Львове могли довести до самоубийства. Тело курсанта обнаружили во Львовском университете внутренних дел МВД Украины. У него было огнестрельное ранение в голову.
Напомним, ранее в Сети распространилось видео, на котором офицер избил якобы солдата срочной службы на Житомирщине. На видео видно, как командир с ноги бьет солдата.
Позже младший лейтенант объяснил, что он якобы таким образом проводил "воспитательную беседу", потому что солдат находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом командир попросил прощения на камеру и сказал, что он готов понести наказание.
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