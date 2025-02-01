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В помещении ТЦК в Ровно произошел взрыв, есть погибший

Виталий Кирсанов
1 февраля 2025, 17:57
1143
Следственно-оперативная группа, сотрудники СБУ и другие экстренные службы работают на месте происшествия.
В ТЦК в Ровно взрыв
В помещении ТЦК в Ровно произошел взрыв / коллаж: Главред, фото: Рівне Головне, Рівне Вечірнє

Вы узнаете:

  • Количество погибших и раненых
  • Комментарий Ровенского областного ТЦК и СП

В помещении территориального центра комплектования и социальной поддержки в Ровно произошел взрыв. Об этом сообщает Национальная полиция Украины в Telegram.

В частности, на месте взрыва работает полиция.

видео дня

"Происшествие произошло сегодня в 16:15 в помещении Территориального центра комплектования и социальной поддержки прогремел взрыв. Известно об одном погибшем, еще шестеро получили ранения", - отмечается в сообщении.

Сейчас следственно-оперативная группа, сотрудники СБУ и другие экстренные службы работают на месте происшествия.

Как уточняет издание "Рівне Вечірнє", взрывом были выбиты окна в здании ТЦК.

В Ровенском областном ТЦК и СП также подтвердили взрыв.

"Сегодня около 16.00 в помещении Ривненского областного ТЦК и СП произошел взрыв. На месте происшествия работают спасательные службы и представители правоохранительных органов, которые устанавливают обстоятельства инцидента", - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших и причинах взрыва выясняются, территория оцеплена для обеспечения безопасности.

"Просим граждан сохранять спокойствие, не распространять непроверенную информацию и дождаться официальных заявлений от компетентных органов", - добавили в ТЦК.

Происшествия с ТЦК и Нацгвардией - последние новости

Как сообщал Главред, мужчина застрелил военнослужащего Полтавского РТЦК на автозаправочной станции в г. Пирятин во время сопровождения военнообязанных в учебный центр в субботу, 1 февраля.

Ранее сообщалось о том, что нацгвардеец устроил бойню в Лимане: расстрелял пенсионерку с дочерью и двоих копов. Правоохранители задержали военнослужащего Нацгвардии по подозрению в умышленном убийстве.

Ранее сообщалось о том, что курсанта во Львове могли довести до самоубийства. Тело курсанта обнаружили во Львовском университете внутренних дел МВД Украины. У него было огнестрельное ранение в голову.

Больше новостей:

ТЦК и СП

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки — орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

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