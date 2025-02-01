В помещении ТЦК в Ровно произошел взрыв, есть погибший

Вы узнаете:
- Количество погибших и раненых
- Комментарий Ровенского областного ТЦК и СП
В помещении территориального центра комплектования и социальной поддержки в Ровно произошел взрыв. Об этом сообщает Национальная полиция Украины в Telegram.
В частности, на месте взрыва работает полиция.
"Происшествие произошло сегодня в 16:15 в помещении Территориального центра комплектования и социальной поддержки прогремел взрыв. Известно об одном погибшем, еще шестеро получили ранения", - отмечается в сообщении.
Сейчас следственно-оперативная группа, сотрудники СБУ и другие экстренные службы работают на месте происшествия.
Как уточняет издание "Рівне Вечірнє", взрывом были выбиты окна в здании ТЦК.
В Ровенском областном ТЦК и СП также подтвердили взрыв.
"Сегодня около 16.00 в помещении Ривненского областного ТЦК и СП произошел взрыв. На месте происшествия работают спасательные службы и представители правоохранительных органов, которые устанавливают обстоятельства инцидента", - говорится в сообщении.
Информация о пострадавших и причинах взрыва выясняются, территория оцеплена для обеспечения безопасности.
"Просим граждан сохранять спокойствие, не распространять непроверенную информацию и дождаться официальных заявлений от компетентных органов", - добавили в ТЦК.
Происшествия с ТЦК и Нацгвардией - последние новости
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ТЦК и СП
Территориальный центр комплектования и социальной поддержки — орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.
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