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Убийство военного ТЦК в Пирятине: прокуроры рассказали новые подробности инцидента

Марина Фурман
2 февраля 2025, 16:24
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Двум жителям Полтавщины сообщили о подозрении.
убийство работника ТЦК
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается / Коллаж: Главред, фото: Полтавская областная прокуратура

Кратко:

  • Двум мужчинам объявили о подозрение из-за убийства военнослужащего Полтавского ТЦК
  • Подозреваемые - жители Лубен и Полтавы

Правоохранители сообщили о подозрении двум мужчинам из-за убийства военнослужащего Полтавского ТЦК на автозаправочной станции в городе Пирятин. Об этом заявили в Офисе Генерального прокурора.

В сообщении говорится, что подозреваемые - жители Лубен и Полтавы.

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"Одному инкриминируют препятствование законной деятельности ВСУ в особый период, умышленное убийство и похищение огнестрельного оружия, соединенное с насилием (ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 262 УК Украины). Другому - пособничество в препятствовании законной деятельности ВСУ в особый период (ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114-1 УК Украины)", - пишут в прокуратуре.

В пресс-службе также рассказали детали инцидента.

Согласно обнародованным данным, 31 января этого года житель Полтавы совместно с другими мобилизованными в сопровождении военнослужащих Полтавского РТЦК и СП ехал на обучение в воинскую часть. Намереваясь уклониться от военной службы, он несколько раз звонил знакомому из Лубен и сообщал маршрут автобуса.

Когда транспортное средство остановилось на АЗС в Пирятине, житель Лубен из ружья, которое привез с собой, выстрелил в одного из сопровождающих, вызвав военнослужащему огнестрельное ранение несовместимое с жизнью. Далее подозреваемые завладели автоматом работника ТЦК и с сообщником скрылись с места происшествия.

Но уже через несколько часов подозреваемых задержали. Во время обыска правоохранители изъяли у лубенца 2 корпуса ручных гранат, охотничье ружье, патроны, балаклаву, мобильные телефоны и тому подобное.

"Автомат военного нашли в лесопосадке, где его бросили подозреваемые", - добавили прокуроры.

Убийство работника ТЦК - что известно

Как писал Главред, в субботу, 1 февраля, неизвестный застрелил военнослужащего Полтавского РТЦК на автозаправочной станции в г. Пирятин во время сопровождения военнообязанных в учебный центр. Известно, что неизвестный мужчина в серой балаклаве и пиксельных штанах подошел к военнослужащему Полтавского РТЦК и СП, угрожая охотничьим ружьем, требовал отдать оружие. Получив отказ, преступник выстрелил в военнослужащего.

Позже военнослужащий ВСУ и эксперт по вопросам национальной безопасности Иван Варченко заявил, что те, кто пытаются оправдать убийство сотрудника Полтавского ТЦК и СП, а также переложить ответственность, не приносят пользы Украине.

Впоследствии командующий Сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатий осудил инциденты убийств сотрудников ТЦК. По его словам это "красная линия, которую нельзя пересекать". Он также подчеркнул, что украинцы не имеют права молча наблюдать за нарастающей волной пренебрежения к защитникам Украины.

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Что такое Офис Генерального прокурора?

Офис Генерального прокурора - высший орган прокуратуры Украины, который организует и координирует деятельность всех органов прокуратуры и выполняет другие функции в соответствии с законом, пишет Википедия.

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