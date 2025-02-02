Наступление на Белгород: Залужный предлагал провести неожиданную атаку - детали

Курская операция оказалась успешной из-за фактора внезапности.

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Идея наступления на Белгород / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, t.me/Zaluzhnui

Ключевые тезисы:

Залужный в декабре 2022 года предлагал начать наступление в Белгородской области

Это должно было лишить оккупантов возможности бить по Харькову

Курскую операцию удалось удержать в тайне

Курская операция - одно из самых успешных контрнаступлений Сил обороны Украины. Однако, идею переноса боевых действий на территорию страны-агрессора командование рассматривало еще в 2022 году. Об этом рассказал генерал-майор Виктор Назаров, который был главным советником экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в интервью BBC News Украина.

По его словам, Курская операция оказалась успешной прежде всего из-за фактора внезапности. Операцию удалось удержать в тайне, что привело к тому, что россияне сначала не могли оказать сопротивление ВСУ.

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Он отметил, что сначала подобную операцию планировали провести в Белгородской области. В частности, Залужный в декабре 2022 года предлагал начать наступление на этот регион, чтобы лишить оккупантов возможности бить по Харькову.

"Речь шла о том, чтобы провести наступление на территории РФ. В общем направлении где-то на стыке Курской и Белгородской областей, в общем направлении на Белгород", - сказал Назаров.

Генерал-майор также добавил, что у этой операции было несколько целей, одной из которых была стабилизация фронта на Донбассе.

Кроме того, боевые действия на территории РФ планировались для того, чтобы ослабить экономический и энергетический потенциал врага.

Операция в Курской области - что известно

Напомним, как сообщал Главред, аналитики Института изучения войны сообщили, что оккупационные войска РФ 1 февраля продолжили наступательные операции в районе украинского плацдарма в Курской области, но не продвинулись.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее говорил, что уже около полугода наши Вооруженные Силы находятся в Курской области России, где проводят операцию. Он считает, что это наступление точно не будет последним для наших военных в стране-агрессоре.

Он также отметил, что Вооруженные силы Украины опередили наступление ВС РФ на Сумы, развернув резервы раньше и начав операцию в Курской области.

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Кто такой Валерий Залужный? Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) - украинский военачальник, генерал. С 2021 года по 2024 был Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия. 23 мая 2022 года вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 года по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ. Посол Украины в Великобритании. Заступил на должность 11 июля 2024 года.

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