Россия разбомбила собственное село в Курской области: оккупанты сбросили 14 КАБов

Главное из материала:
- Российская армия "освобождает" Казачью Локню мощными обстрелами
- Как Россия мстит своим же гражданам
Пресс-офицер временной военной комендатуры на территории России Алексей Дмитрашковский сообщил, что российская оккупационная армия за сутки осуществила 14 ударов КАБ по селу Казачья Локня в Курской области - есть пострадавшие.
Россия 14 раз за сутки ударила по селу Казачья Локня в Курской области КАБами.
"Это так российская армия типа "освобождает" Казачью Локню. Убивая собственных граждан", - отметил Дмитрашковский.
Женщина, пострадавшая во время одного из взрывов, получила серьезную контузию, когда КАБ разорвался прямо в ее дворе. Дмитрашковский также рассказал, что это не первый случай: ранее российские военные разрушили ее дом, а теперь уничтожили летнюю кухню, в которой она жила.
"Такое впечатление, что Путин поставил своей армии задачу "освободить" территорию с фундаментами, а не населенные пункты и людей. Убрать всех свидетелей собственных преступлений, позора и равнодушия", - добавил он.
Россия мстит своим же гражданам, которые стали свидетелями позорного бегства российской армии в августе 2024 года, отметил он. Дмитрашкивский сравнил такое отношение к своему народу в России сейчас с временами Сталина.
Ситуация в Курской области - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, что в ГУР сообщили, что КНДР "передала" России до 12 тысяч солдат, первые подразделения уже под Курском. Подготовка солдат КНДР происходит на 5 полигонах на Востоке России - в Уссурийске, Улан-Удэ, Екатеринославке, Князе-Волконске и Сергеевке.
ВСУ могут расширить наступление сразу в двух областях РФ. Российское наступление в районе Малой Локни фактически захлебнулось. Более того, за последние несколько дней Силы обороны Украины перехватили тактическую инициативу и провели ряд успешных контрнаступательных действий.
В ВСУ сообщили о заходе россиян с Курщины в Сумскую область. По словам Вадима Мысника, враг не оставляет попыток применять ДРГ для приграничных регионов, особенно во время плохих погодных условий.
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