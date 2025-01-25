Россия разбомбила собственное село в Курской области: оккупанты сбросили 14 КАБов

Страна-агрессор Россия мстит своим же гражданам, которые стали свидетелями позорного бегства российской армии.

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РФ сбросила 14 авиабомб на село под Курском / коллаж: Главред, фото: facebook/Svetlyi

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Российская армия "освобождает" Казачью Локню мощными обстрелами

Как Россия мстит своим же гражданам

Пресс-офицер временной военной комендатуры на территории России Алексей Дмитрашковский сообщил, что российская оккупационная армия за сутки осуществила 14 ударов КАБ по селу Казачья Локня в Курской области - есть пострадавшие.

Россия 14 раз за сутки ударила по селу Казачья Локня в Курской области КАБами.

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"Это так российская армия типа "освобождает" Казачью Локню. Убивая собственных граждан", - отметил Дмитрашковский.

Женщина, пострадавшая во время одного из взрывов, получила серьезную контузию, когда КАБ разорвался прямо в ее дворе. Дмитрашковский также рассказал, что это не первый случай: ранее российские военные разрушили ее дом, а теперь уничтожили летнюю кухню, в которой она жила.

"Такое впечатление, что Путин поставил своей армии задачу "освободить" территорию с фундаментами, а не населенные пункты и людей. Убрать всех свидетелей собственных преступлений, позора и равнодушия", - добавил он.

Россия мстит своим же гражданам, которые стали свидетелями позорного бегства российской армии в августе 2024 года, отметил он. Дмитрашкивский сравнил такое отношение к своему народу в России сейчас с временами Сталина.

Ситуация в Курской области - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что в ГУР сообщили, что КНДР "передала" России до 12 тысяч солдат, первые подразделения уже под Курском. Подготовка солдат КНДР происходит на 5 полигонах на Востоке России - в Уссурийске, Улан-Удэ, Екатеринославке, Князе-Волконске и Сергеевке.

ВСУ могут расширить наступление сразу в двух областях РФ. Российское наступление в районе Малой Локни фактически захлебнулось. Более того, за последние несколько дней Силы обороны Украины перехватили тактическую инициативу и провели ряд успешных контрнаступательных действий.

В ВСУ сообщили о заходе россиян с Курщины в Сумскую область. По словам Вадима Мысника, враг не оставляет попыток применять ДРГ для приграничных регионов, особенно во время плохих погодных условий.

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