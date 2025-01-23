Сырский раскрыл детали Курской операции за 6 месяцев: ВСУ готовят новое наступление

Курская операция значительно смотивировала и наш личный состав военнослужащих, считает Сырский.

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Какая ситуация на фронте / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, t.me/osirskiy

Главные тезисы Сырского:

Надо готовиться не только к обороне, а надо и наступать

Наши военные провели успешные контрнаступательные действия на Курщине

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о том, что уже около полугода наши Вооруженные Силы находятся в Курской области России, где проводят операцию. Он считает, что это наступление точно не будет последним для наших военных в стране-агрессоре.

Оценивая год на своей должности, Александр Сырский отметил в интервью для "Радио Байрактар", что одним из положительных моментов в течение этого времени была именно Курская операция, когда наши военные провели там успешные контрнаступательные действия.

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"Курская операция значительно смотивировала и наш личный состав военнослужащих, и подняло настроение не только в наших войсках, но и в обществе, а также дало нам надежду, что это наступление будет не последним", - сказал генерал.

Главнокомандующий ВСУ также вынес выводы, что после почти 6 месяцев Курской операции, то Сырский отметил, что, во-первых, нельзя недооценивать врага.

"Во-вторых, надо учиться воевать, побеждать, делать выводы из собственных ошибок. Ну, и, конечно, надо приобретать и превосходить врага в технологическом плане, то есть иметь технологическое преимущество. Потому что мы воюем не числом, а прежде всего качеством и технологиями", - отметил он.

Александр Сырский добавил, что именно это дает Украине возможность сохранить жизнь наших военнослужащих, офицеров, солдат, и это - самая высокая ценность.

В то же время генерал подчеркнул, что также надо готовиться не только к обороне, а надо и наступать.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что Александр Сырский раскрыл основную цель ВСУ в Курской области. Вооруженные силы Украины опередили наступление ВС РФ на Сумы, развернув резервы раньше и начав операцию в Курской области. Это беспрецедентный случай, когда страна-агрессор была вынуждена вести оборону на своей территории.

Армия РФ наступает в Курской области, но ВСУ нанесли мощную контратаку россиянам. Аналитики сообщили, что украинские Вооруженные силы контратаковали возле Махновки и на северо-запад от Суджи возле Кругленького. Однако войска РФ достигли окрестностей Гуево.

Стало известно, что бойцы ССО заняли село в Курской области. Военные рассказали, что провести операцию помогла работа артиллерии. В ССО также добавили, что вместе с российскими военными, село держали также войска КНДР. Ситуация была достаточно напряженная.

Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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