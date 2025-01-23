Сырский раскрыл детали Курской операции за 6 месяцев: ВСУ готовят новое наступление

Главные тезисы Сырского:
- Надо готовиться не только к обороне, а надо и наступать
- Наши военные провели успешные контрнаступательные действия на Курщине
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о том, что уже около полугода наши Вооруженные Силы находятся в Курской области России, где проводят операцию. Он считает, что это наступление точно не будет последним для наших военных в стране-агрессоре.
Оценивая год на своей должности, Александр Сырский отметил в интервью для "Радио Байрактар", что одним из положительных моментов в течение этого времени была именно Курская операция, когда наши военные провели там успешные контрнаступательные действия.
"Курская операция значительно смотивировала и наш личный состав военнослужащих, и подняло настроение не только в наших войсках, но и в обществе, а также дало нам надежду, что это наступление будет не последним", - сказал генерал.
Главнокомандующий ВСУ также вынес выводы, что после почти 6 месяцев Курской операции, то Сырский отметил, что, во-первых, нельзя недооценивать врага.
"Во-вторых, надо учиться воевать, побеждать, делать выводы из собственных ошибок. Ну, и, конечно, надо приобретать и превосходить врага в технологическом плане, то есть иметь технологическое преимущество. Потому что мы воюем не числом, а прежде всего качеством и технологиями", - отметил он.
Александр Сырский добавил, что именно это дает Украине возможность сохранить жизнь наших военнослужащих, офицеров, солдат, и это - самая высокая ценность.
В то же время генерал подчеркнул, что также надо готовиться не только к обороне, а надо и наступать.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, что Александр Сырский раскрыл основную цель ВСУ в Курской области. Вооруженные силы Украины опередили наступление ВС РФ на Сумы, развернув резервы раньше и начав операцию в Курской области. Это беспрецедентный случай, когда страна-агрессор была вынуждена вести оборону на своей территории.
Армия РФ наступает в Курской области, но ВСУ нанесли мощную контратаку россиянам. Аналитики сообщили, что украинские Вооруженные силы контратаковали возле Махновки и на северо-запад от Суджи возле Кругленького. Однако войска РФ достигли окрестностей Гуево.
Стало известно, что бойцы ССО заняли село в Курской области. Военные рассказали, что провести операцию помогла работа артиллерии. В ССО также добавили, что вместе с российскими военными, село держали также войска КНДР. Ситуация была достаточно напряженная.
Кто такой Александр Сырский
Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
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