В то же время военный считает сомнительным решением снижение мобилизационного возраста.

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Военнослужащий ВСУ назвал главную проблему фронта/ коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", 4 отдельная танковая бригада

Кратко:

По словам бойца ВСУ Иевлева, главная проблема фронта - нехватка боеспособного личного состава

В то же время военный не поддерживает снижение мобилизационного возраста

Главная проблема фронта по состоянию не настоящее время - это нехватка боеспособного личного состава.

Об этом заявил военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев в эфире "День.LIVE". Он отметил, что следовало бы провести полный аудит и понять, сколько людей реально держит конкретный километр фронта.

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"В ротах, будто бы, на бумаге числится 90-100 человек. Только 40-45 выводят на боевые позиции. Впрочем, из них 12 человек, способных заступать на передовую, а остальные - ограниченно пригодны. Надо провести полный аудит и понять, сколько людей держат конкретный километр фронта", - отметил Иевлев.

В то же время военный считает сомнительным решением снижение мобилизационного возраста. Он выразил мнение, что будет достаточно качественно выполнять мобилизацию согласно действующему законодательству.

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