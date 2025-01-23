Кратко:
- По словам бойца ВСУ Иевлева, главная проблема фронта - нехватка боеспособного личного состава
- В то же время военный не поддерживает снижение мобилизационного возраста
Главная проблема фронта по состоянию не настоящее время - это нехватка боеспособного личного состава.
Об этом заявил военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев в эфире "День.LIVE". Он отметил, что следовало бы провести полный аудит и понять, сколько людей реально держит конкретный километр фронта.
"В ротах, будто бы, на бумаге числится 90-100 человек. Только 40-45 выводят на боевые позиции. Впрочем, из них 12 человек, способных заступать на передовую, а остальные - ограниченно пригодны. Надо провести полный аудит и понять, сколько людей держат конкретный километр фронта", - отметил Иевлев.
В то же время военный считает сомнительным решением снижение мобилизационного возраста. Он выразил мнение, что будет достаточно качественно выполнять мобилизацию согласно действующему законодательству.
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