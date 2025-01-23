Планы по завершению войны: Шольц сделал прогноз

Что сказал Шольц:
- О мире в Украине говорить пока рано
- Нужно обеспечить Украине серьезные гарантии безопасности
До мира в Украине пока далеко. Союзникам Киева следует обеспечить государству безопасное будущее после завершения войны. Украине нужны гарантии безопасности и сильная армия, которую необходимо будет вооружить. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
В интервью Rheinische Post он рассказал о том, что о мире говорить пока рано.
"До мира нам еще далеко", - считает Шольц.
Как утверждает немецкий канцлер, не время спекулировать на теме мира. Также ничего не должно решаться без участия украинцев.
"Было бы хорошей новостью, если бы война в Украине подошла к концу. Но даже тогда нам все равно придется обеспечить Украине безопасное будущее. Речь идет о гарантиях безопасности, а также о том, как Украина может сохранить сильную армию, которую мы сможем вооружить вместе", - подчеркнул Олаф Шольц.
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Как сообщал Главред, журналисты написали, что мирный план Трампа по Украине может включать два пункта: снятие с обсуждения возможности принятия Киева в НАТО и заморозку войны. В Киеве считают такой вариант развития событий негативным, поскольку это не поможет избежать дальнейшей агрессии РФ и не поспособствует восстановлению территориальной целостности.
Цель администрации Трампа – завершить войну так, чтобы спустя несколько лет она не началась снова, сказал госсекретарь США Марко Рубио. Американцы стремятся обеспечить стабильный мир.
Президент США Дональд Трамп допустил усиление санкций в отношении РФ в том случае, если Путин не пойдет на переговоры с Украиной. Трамп выразил готовность встретиться с Путиным в любой момент.
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Кто такой Олаф Шольц?
Олаф Шольц - немецкий политик и государственный деятель, член Социал-демократической партии, Федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года, пишет Википедия. 19 мая 2022 года Олаф Шольц заявил, что вступление Украины в ЕС по ускоренной процедуре - невозможно, несмотря на чрезвычайные условия, обусловленные вторжением РФ в Украину, но одновременно отметил, что блок должен найти быстрые и прагматичные решения помочь Украине. В то же время, 16 июня Шольц сообщил, что Германия поддерживает предоставление Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.
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