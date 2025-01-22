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Риск возобновления войны: у Трампа сделали важное заявление насчет мира в Украине

Алексей Тесля
22 января 2025, 10:18
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Администрация Дональда Трампа собирается приложить усилия, чтобы война в Украине завершилась стабильным миром.
Рубио
Марко Рубио высказался по вопросу завершения войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: Facebook/SenatorMarcoRubio, Facebook/UALandForces

Важно:

  • Украина платит самую большую цену за свою энергетическую инфраструктуру
  • Война должна завершиться так, чтобы она не началась снова

Целью новой вашингтонской Администрация является завершение войны в Украине таким образом, чтобы через несколько лет она не началась снова, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Конфликт должен закончиться, и политика Соединенных Штатов заключается в том, чтобы он закончился. Мы хотим сделать все возможное, чтобы помочь ему закончиться", - подчеркнул он в эфире СBS Mornings.

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Американский чиновник говорит, что Администрация Дональда Трампа собирается приложить усилия, чтобы война в Украине завершилась стабильным миром.

"То есть мы не просто хотим, чтобы конфликт закончился, а потом возобновился через два, три или четыре года. Мы хотим обеспечить стабильность", - пояснил он.

Госсекретарь США указал на то, что Украина сейчас платит самую большую цену за свою энергетическую инфраструктуру.

"За людей и жизни, которые потеряны, за миллионы украинцев, которые были вынуждены покинуть свою страну и живут за рубежом", - добавил Рубио.

Он также добавил, что Трамп хочет "способствовать миру в мире и положить конец этим конфликтам".

Ранее у Трампа назвали новый срок окончания войны в Украине. В команде будущего лидера Белого дома планируют урегулировать войну в Украине в течение нескольких месяцев.

Напомним, ранее СМИ выяснили детали мирного плана Трампа. В Киеве сценарий Трампа считают плохим, поскольку это не решит проблему российской агрессии и восстановления территориальной целостности Украины.

Как писал Главред со ссылкой на Reuters, Дональд Трамп заявил, что собирается встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным "очень быстро" после вступления в должность главы Белого дома.

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Кто такой Марко Рубио

Марко Антонио Рубио — американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года — сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития.

В 2012 году вошёл в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия.

Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию по отношению к Китаю, Ирану, Венесуэле и Кубе.

Недавно Рубио повторил позицию Трампа в отношении войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать.

"Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", – пишет издание The New York Times.

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