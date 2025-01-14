Ягун сказал, как понимать скандальное заявление Трампа о членстве Украины в НАТО

В ближайшее время Украина скорее всего не станет членом Североатлантического альянса.

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Дональд Трамп может отсрочить "вступление Украины в НАТО на четыре года" / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун прокомментировал заявления Дональда Трампа о членстве Украины в НАТО и заявил, что избранный президент США не может издать указ, что он не принимает нашу страну в НАТО, поскольку Альянс является коллективным органом, который принимает коллективные решения. В силах Трампа лишь отсрочить "вступление Украины в НАТО на четыре года".

"Это означает одно: США в течение четырёх лет, пока Трамп ими будет руководить, не будет поддерживать вступление Украины в НАТО. А через четыре года Трампа уже не будет уже у власти, также не известно, что тогда будет с Фицо и Орбаном", - сказал Ягун во время чата на Главреде.

При этом, по его мнению, на данный момент действительно мало шансов для вступления Украины в НАТО в ближайшие четыре года, но она и не требует немедленного вступления.

"Хотя некоторые справедливо отмечают: когда-то говорилось, что системы Patriot нигде, кроме стран НАТО, не могут быть, но оказалось, что могут: эти системы есть и на Тайване, и в Австралии, и в Японии, и в Израиле. Именно поэтому Украина не просит, а требует: если вы не хотите нас принимать в Альянс, то дайте нам такие же гарантии безопасности, которые имеют перечисленные страны, и тогда мы, находясь вне блока НАТО, точно будем знать, что в случае опасности за нас кто-то вступится", - добавил Ягун.

Он напомнил, что когда Польша вела войну с фашистской Германией, Британия стала первой, кто выступил на её защиту. А всё потому что Британия ранее подписала соответствующий договор, поэтому король заявил: "Мы в состоянии войны с Германией".

"Если мы с Британией подпишем 100-летний договор, который сейчас готовится, нам будет достаточно, что британское руководство заявит, что Великобритания отныне в состоянии войны с Россией и защищает Украину, согласно договору. Если у нас будут такие гарантии, нам большего и не потребуется", - резюмировал Ягун.

Смотрите видео разговора с генерал-майором запаса СБУ Виктором Ягуном:

Заявления Трампа о членстве Украины в НАТО

Как сообщал Главред, недавно Дональд Трамп сделал заявление о вступлении Украины в НАТО. Новоизбранный президент США отметил, что возможность вступления Украины в НАТО была "значительной частью проблемы для России на протяжении многих-многих лет".

После этого в МИД выступили с важной инициативой. По мнению министра иностранных дел Андрея Сибиги, лучший вариант обмена мнениями - прямое общение украинского и американского президентов.

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на заявление избранного президента США Дональда Трампа об обеспокоенности России из-за возможного членства Украины в НАТО, призвал воздержаться от поспешных выводов относительно политики Соединенных Штатов.

Политический аналитик Александр Палий напомнил, что еще на Бухарестском саммите 2008 года Украине было обещано будущее членство в НАТО. Это обещание дал республиканец Джордж Буш-младший.

"Как в этом контексте Трамп будет действовать дальше? Никоим образом он не сможет зафиксировать невозможность вступления Украины в НАТО. Ведь на саммитах НАТО были приняты решения, которые поддержали государства-члены Альянса. Трамп может расписаться только сам за себя, пообещав, что при его каденции этого не произойдет", - считает Палий.

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Кто такой Виктор Ягун Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

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