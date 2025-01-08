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"Нас там не видели": Зеленский ответил Трампу на заявление о вступлении Украины в НАТО

Юрий Берендий
8 января 2025, 18:49обновлено 8 января, 19:50
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Зеленский отметил, что отсутствие членства Украины в НАТО стало одной из причин нападения РФ и назвал страны, которые были против вступления Украины в Альянс.
'Нас там не видели': Зеленский ответил Трампу на заявление о вступлении Украины в НАТО
Зеленский ответил Трампу на заявление о вступлении Украины в НАТО / Коллаж Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНИАН

О чем сказал Зеленский:

  • Отсутствие членства Украины в НАТО стало одной из причин войны
  • Есть 4 страны, которые выступали против членства Украины в НАТО
  • Украина имеет полное право требовать действенных гарантий безопасности для себя

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на заявление избранного президента США Дональда Трампа об обеспокоенности России из-за возможного членства Украины в НАТО, призвал воздержаться от поспешных выводов относительно политики Соединенных Штатов. Об этом он заявил во время встречи с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен, сообщает Укринформ.

"Помните, Украине говорили, что системы Patriot могут быть и есть только в странах НАТО? Или мы с вами уже давно в НАТО, или не надо делать быстрых выводов. Так у нас было и с Patriot, и с ракетными системами, и с другим оружием натовского образца. Надо работать и делать все, чтобы Украина получила достойные, достойные наших людей гарантии безопасности, которые могли бы остановить Путина. Над этим будем работать", - сказал Зеленский.

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Зеленский подчеркнул, что одной из причин войны является то, что Украина не стала членом НАТО и не имеет конкретных гарантий безопасности.

Президент отметил, что, несмотря на значительную помощь от США и других стран с начала войны, вопрос членства Украины в НАТО не получил единодушной поддержки. В частности, по его словам, против этого выступали такие страны, как США, Германия, Венгрия и Словакия.

"Если мы говорим открыто, то надо обратить внимание и сказать честно - нас там не видели. Я считаю, что это одна из причин, почему у нас война. Потому что не боялись, что Украина будет с кем-то. Путин понимал, что за Украину никто не вступится. Его армия больше, и он думал, что может нас уничтожить. Но украинская армия - армия сильных людей. Наш народ поразил весь мир", - рассказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что Украина сегодня имеет полное право требовать весомых и надежных гарантий безопасности.

Он отметил, что поднимал этот вопрос в разговорах с тремя президентами США: сначала с Дональдом Трампом, потом с Джо Байденом, а теперь снова с Трампом. По его словам, вопрос гарантий безопасности был одним из ключевых в этих обсуждениях.

Зеленский также отметил, что без предоставления Украине серьезных гарантий безопасности не стоит надеяться на массовое возвращение украинцев из стран Европы.

"Можно в Европе говорить, что мы хотели бы, чтобы украинцы возвращались, и при этом не поддерживать гарантии безопасности для Украины. Это как-то не объединяется, по крайней мере в моей голове. Я думаю, что каждый украинец, который хочет вернуться, должен иметь гарантии безопасности для своей семьи. (...) Мы хотим конкретных гарантий безопасности, и мы просим об этом союз Америки и Европы. Я об этом буду говорить с президентом Соединенных Штатов Америки. Не делайте сразу те или иные выводы", - призвал Зеленский.

вступление в НАТО инфографика
Какие страны являются членами НАТО / Инфографика: Главред

Вступление Украины в НАТО - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден нарушил "договоренность" относительно отказа от принятия Украины в НАТО, из-за чего он может понять позицию России. Обсуждая причины войны, Трамп отметил, что перспектива вступления Украины в НАТО в течение многих лет была для России существенной проблемой. На вопрос, когда именно США выступали против членства Украины в Альянсе, он ответил: "Это всегда было очевидно".

Журналист-расследователь Христо Грозев заявил, что Владимир Путин может согласиться на вступление Украины в НАТО при определенных условиях. Среди основных требований российского диктатора - вывод американских военных баз из Восточной Европы и частичная отмена экономических санкций против России.

В то же время новоназначенный постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник подчеркнул, что членство в НАТО остается стратегической целью Украины. Однако сейчас ключевым вопросом для страны является получение надежных гарантий безопасности.

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Курс Украины на членство в НАТО и ЕС

7 февраля 2019 года Верховная Рада приняла закон О внесении изменений в Конституцию Украины (о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора), инициированный президентом.

За соответствующее решение проголосовали 334 народных депутата.

19 февраля этот закон торжественно подписал в парламенте пятый президент Украины Петр Порошенко.

21 февраля 2019 года изменения в Конституцию вступили в силу.

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