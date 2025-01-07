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"Могу понять чувства РФ": Трамп удивил заявлением о вступлении Украины в НАТО

Мария Николишин
7 января 2025, 20:24
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Трамп заявил, что возможность вступления Украины в НАТО - многолетняя проблема России.
'Могу понять чувства РФ': Трамп удивил заявлением о вступлении Украины в НАТО
Трамп о войне в Украине / коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Главное из заявления будущего президента США:

  • Администрация Байдена ответственна за начало полномасштабной войны в Украине
  • Байден нарушил "соглашение" об отказе принимать Украину в НАТО
  • Чувства России по этому вопросу можно понять

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден нарушил "соглашение" об отказе принимать Украину в НАТО, поэтому он может понять чувства страны-агрессора России. Об этом Трамп сказал на пресс-конференции, передает "Европейская правда".

В частности, он в очередной раз возложил ответственность за начало полномасштабного вторжения России в Украину на администрацию Байдена.

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Говоря о причинах войны, будущий президент США заявил, что возможность вступления Украины в НАТО была "значительной частью проблемы для России в течение многих-многих лет".

"И где-то в это время Байден сказал: "Нет, они (украинцы, - ред.) должны иметь возможность присоединиться к НАТО". Что ж, тогда в России кое-кто появляется на пороге. И я могу понять их чувства по этому вопросу", - добавил Трамп.

Кроме того, на вопрос, когда именно США отрицали возможность вступления Украины в НАТО, избранный президент заявил: "Я считаю, что это всегда было понятно".

"На самом деле, я считаю, что у них было соглашение, а потом Байден его нарушил. У них было соглашение, которое бы удовлетворило Украину и всех остальных, но Байден сказал: "Нет, вы должны иметь возможность вступить в НАТО", - подытожил Трамп.

'Могу понять чувства РФ': Трамп удивил заявлением о вступлении Украины в НАТО
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Позиция Трампа по войне в Украине - что известно

Как сообщал Главред, избранный президент Соединенных Штатов Америка Дональд Трамп может дистанцироваться от проблемы российской агрессии против Украины, если он увидит, что ему не удается добиться быстрого завершения боевых действий.

Российский оппозиционный журналист, социолог и медиаэксперт Игорь Яковенко заявил, что Трамп в случае провала переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным вполне может повернуться к Украине спиной, ведь будет больше сосредоточен на других вопросах.

Кроме того, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что новоизбранный президент США Дональд Трамп хочет, как и обещал, быстро закончить войну, но теперь он забыл о 24 часах и говорит о месяцах, а, если быть реалистами, то много месяцев.

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Скандальные заявления Трампа о войне в Украине

Американский политик, 45-й президент США неоднократно заявлял, что сможет "закончить войну в Украине за 24 часа", если его снова переизберут на пост главы Белого дома. Также он утверждал, что в конце концов российскому диктатору Владимиру Путину удастся захватить Украину. Согласно еще одному его заявлению, Украине, возможно, придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.

О самом российском диктаторе Владимире Путине Трамп говорил комплиментарно. В частности, комментируя встречу Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, состоявшуюся 20 марта 2023 года, Трамп назвал хозяина Кремля "очень умным человеком".

"Если вы видели на днях президента Си, умного, лучшего в своей игре, президента Путина, умного, очень умного человека, который стоит там и говорит о мировом порядке на следующие 100 лет", - заявил политик.

По словам Трампа, у него "отличные отношения" с диктатором Путиным, что якобы и поможет ему закончить войну.

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