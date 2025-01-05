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Путин дал заднюю: США отправили тайный сигнал России о войне: что известно

Юрий Берендий
5 января 2025, 14:28
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Россию продолжают принуждать к проведению мирных переговоров по войне в Украине и усиливают давление и ее экономику и зоны влияния, отметил Снегирев.
Путин дал заднюю: США отправили тайный сигнал России о войне: что известно
Россию заставляют сужаться до ее собственных границ / Коллаж Главред, фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко, скриншот из видео

О чем сказал Снегирев:

  • Россия продолжает терять зоны влияния в мире
  • Китай и Индия давят на Россию из-за возможности применения ядерного оружия
  • Путин изменил риторику по поводу применения ракет "Орешник"

Россию продолжают лишать зон влияния в мире, заставляя РФ сужаться до собственных границ. Кроме того, из-за давления со стороны КНР и Индии, Кремль дал заднюю и уменьшил градус ядерных угроз. Об этом в интервью Главреду рассказал военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

По его словам, дипломатические контакты между РФ и США по урегулированию войны в Украине уже начались. Сам факт участия российской делегации подтверждает готовность Москвы к таким обсуждениям. Однако этот процесс происходит под значительным внешним давлением, которое заставляет Россию двигаться в направлении мирных переговоров.

"Давайте посмотрим не только на Украину, но и на геополитический расклад событий. Ослабление позиций Российской Федерации за последний месяц наблюдается в ключевых точках земного шара, правильно? Это Ближний и Средний Восток. Несмотря даже на заявления нового руководства Сирии, военное присутствие Российской Федерации в этом регионе сведено к минимуму. Но основное - Россия потеряла возможность контролировать нефтедобычу в этой стране, а это была основная причина ее присутствия", - указывает Снегирев.

Дмитрий Снегирев отмечает, что порт Тартус и база Хмеймим, которые ранее были ключевыми для влияния России в Средиземноморье и Африке, потеряли свой стратегический вес. Аналогично Россия ослабила свои позиции в Секторе Газа, который долгое время оставался зоной ее влияния из-за поддержки террористических структур, таких как Хезболла и ХАМАС.

Смотрите видео интервью Дмитрия Снегирева Главреду об условиях для завершения войны в 2025 году:

Кроме того, США и Израиль усилили давление на хуситов, а Саудовская Аравия инициировала наземную фазу операции, что нанесло серьезный удар по прокси-силам России, которые контролировали транспортные маршруты в районе Красного моря.

"И главное - на этом фоне звучат заявления о возможной военной операции против Ирана, фактически ломая ось зла. Это означает, что Россия может потерять своего стратегического партнера", - отмечает аналитик.

Снегирев утверждает, что в Закавказье также наблюдаются изменения: в Грузии создаются угрозы для российского присутствия, а действия премьер-министра Армении ставят под сомнение существование российской базы в Гюмри. Между тем в Молдове планы по национализации стратегических объектов в Приднестровье дополнительно ограничивают влияние Кремля в регионе.

"Фактически Россию заставляют сужаться до ее собственных границ путем лишения зон стратегического и военного влияния", - заключает он.

Аналитик подчеркивает, что экономическое давление на Россию продолжает усиливаться. Речь идет не только о секторальных и персональных санкциях, но и о задержании российских танкеров в Балтийском море, что демонстрирует переход от санкций к решительным действиям.

Он также обращает внимание на важные изменения в позиции Китая. С июля Китай запретил поставки в Россию товаров двойного назначения, что нанесло серьезный удар по российскому военно-промышленному комплексу. Кроме того, позиция Китая по проведению взаиморасчетов с Россией свидетельствует об ослаблении возможностей Кремля влиять на ситуацию.

"Таким образом, мы видим прямое политическое, экономическое и военное давление на Российскую Федерацию со стороны новоизбранной администрации Соединенных Штатов. Именно поэтому Россию фактически заставили сесть за стол переговоров", - добавляет он.

Снегирев отметил, что Россия, пытаясь сохранить свое реноме, активно использовала ядерную риторику, в частности демонстрируя испытания ракеты "Орешник". Эта ракета заявляется как носитель ядерного заряда, однако последние высказывания российского диктатора свидетельствуют, что "Орешник" рассматривается скорее как альтернатива ядерному оружию.

"Это свидетельствует о том, что давление со стороны Китая и Индии на Российскую Федерацию, особенно относительно возможности применения ядерного оружия, дает свои результаты. Теперь уже даже ядерная риторика уменьшилась. На фоне этих событий Соединенные Штаты провели испытания собственной системы противоракетной обороны над ГУАМом, уничтожив баллистическую ракету средней дальности. Это было сигналом Путину: США имеют эффективные средства противоракетной обороны, которые способны нейтрализовать "Орешник". Кроме того, в Израиле американская система противоракетной обороны THAAD успешно отработала против баллистических ракет. Это еще один сигнал России", - указывает эксперт.

Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" также обратил внимание на изменение риторики российского лидера. Диктатор отметил, что количество "Орешников" у них ограничено, что интересно, учитывая предыдущие заявления белорусского лидера о возможном размещении десятков таких ракет в Беларуси. Это вызывает вопросы, поскольку, по данным украинской разведки, Россия имеет не более 10 таких ракет, которые до сих пор находятся на экспериментальном этапе.

"Это и есть предпосылки, как Российскую Федерацию заставляют начать так называемый мирный диалог. Но не стоит находиться в режиме "теплых ванн". Давление осуществляется и на Украину. Обратим внимание на риторику западных партнеров по снижению мобилизационного возраста в Украине и заявления американских чиновников, включая представителей новоизбранной администрации США, о возможном прекращении военно-технического сотрудничества. Это свидетельствует о политическом и военном давлении на обе стороны войны одновременно", - резюмировал Снегирев.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, после привлечения северокорейских военных к боевым действиям в Курской области России против ВСУ возникли предположения, что РФ может перебросить эти силы и в Донецкую область. Впрочем, военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев отмечает, что такой сценарий пока выглядит больше как "российская пугалка".

Между тем политолог Владимир Фесенко указывает, что у Кремля есть несколько вариантов завершения войны в Украине. Самым простым из них является режим прекращения огня по формату перемирия или замораживание конфликта.

Кроме того, в сети появилась информация о пребывании российского спецборта в США. Представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила это ротацией дипломатов. По словам Снегирева, такое сообщение является примером "контролируемой утечки информации".

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Кто такой Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

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война в Украине Снегирев мирные переговоры с Россией Ракета Орешник
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