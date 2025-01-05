Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Путин рассматривает различные варианты завершения войны в Украине - Фесенко

Анна Косик
5 января 2025, 11:02
189
Единственным компромиссным вариантом окончания войны в Украине может потери прекращения боевых действий.
Путин рассматривает различные варианты завершения войны в Украине - Фесенко
Восстановление мира в Украине зависит от развития наступления на фронте / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Что сказал Фесенко:

  • Война в Украине может закончиться перемирием
  • Требования Путина могут меняться в зависимости от обстоятельств
  • Путина надо принуждать к окончанию боевых действий

Кремлевский диктатор Владимир Путин имеет сразу несколько вариантов, как заканчивать войну в Украине. Об этом 24 каналу рассказал политолог Владимир Фесенко.

По его словам, сейчас одним из самых простых вариантов для прекращения войны в Украине является режим прекращения огня на основе перемирия, или так называемое замораживание конфликта.

видео дня

"Речь идет о прекращении боевых действий по определенной линии фронта. Это, возможно, единственный компромиссный вариант прекращения войны. Те, кто говорят, что Путин не хочет этого опираются на официальные заявления российских руководителей", - сказал он.

При этом, по мнению Фесенко, глава страны-агрессора России может выставлять различные требования по перемирию, такие как частичная капитуляция Украины или односторонние уступки со стороны Киева - все будет зависеть от того, насколько удачно армия РФ продолжит свое наступление.

"Если у Трампа думают, что России будет достаточно, а такие мысли там действительно есть, просто предложить Путину отказ от членства Украины в НАТО, поэтапное снижение отмены санкций, то я думаю, что это большая ошибка", - добавил политолог.

Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

В этой ситуации Украина и цивилизованный мир должны действовать так, чтобы путем принуждения Путин прекратил военные действия и согласился хотя бы на прекращение огня, ведь достижение мира путем дипломатии очень маловероятно.

Перспективы прекращения огня в Украине

Напомним, Главред писал, что в Польше заявили, якобы Украина и страна-агрессор Россия быстро приближаются к перспективе прекращения огня несмотря на сложнейшую ситуацию на фронте.

Ранее полковник военной разведки Великобритании в отставке Филип Ингрэм рассказал, что достичь прекращения огня сейчас действительно необходимо, причем как и стране-агрессору России, так и Украине.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет тяжелую войну с Россией, чтобы воцарился настоящий мир, поэтому государство должно получить эффективные гарантии. Нельзя просто взять и закончить войну без гарантий, иначе Путин в любой момент может повторно разжечь боевые действия. Нужен реальный мир через силу.

Читайте также:

Кто такой Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

перемирие война в Украине НАТО Владимир Путин вступление в НАТО режим прекращения огня Путин новости
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Не выжил никто: ГУР устроило засаду на начальника штаба батальона РФ

Не выжил никто: ГУР устроило засаду на начальника штаба батальона РФ

11:55Украина
ВСУ пошли в масштабные атаки в Курской области: у Зеленского сделали заявление

ВСУ пошли в масштабные атаки в Курской области: у Зеленского сделали заявление

10:56Политика
Мощное огневое поражение ВСУ: враг понес серьезные потери на Юге, детали

Мощное огневое поражение ВСУ: враг понес серьезные потери на Юге, детали

09:58Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на 2025 год: один из знаков зодиака ждет большая любовь и удача

Гороскоп на 2025 год: один из знаков зодиака ждет большая любовь и удача

Влупит 12-градусный мороз: в двух областях объявили штормовое предупреждение

Влупит 12-градусный мороз: в двух областях объявили штормовое предупреждение

"Фицо не до конца понял": эксперт оценил, насколько серьезны угрозы Словакии

"Фицо не до конца понял": эксперт оценил, насколько серьезны угрозы Словакии

Что не так на рисунке: надо найти ошибку за 11 секунд

Что не так на рисунке: надо найти ошибку за 11 секунд

Карта Deep State онлайн за 5 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 января: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

11:55

Не выжил никто: ГУР устроило засаду на начальника штаба батальона РФ

11:02

Путин рассматривает различные варианты завершения войны в Украине - Фесенко

10:56

ВСУ пошли в масштабные атаки в Курской области: у Зеленского сделали заявление

10:13

Финансовый гороскоп на неделю с 6 по 12 января: Львам - искушение, Рака - расходы

09:58

Мощное огневое поражение ВСУ: враг понес серьезные потери на Юге, детали

В 2025 году Россию заставят сесть за стол переговоров, но Украине стоит готовиться к потере территорий - СнегиревВ 2025 году Россию заставят сесть за стол переговоров, но Украине стоит готовиться к потере территорий - Снегирев
09:48

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 января: Ракам - успех, Весам - трудности

09:48

Войска РФ продвинулись на двух тяжелых направлениях: в DeepState раскрыли детали

09:34

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 5 января (обновляется)

09:26

Гороскоп на неделю с 6 по 12 января: Близнецам - обман, Львам - перемены

Реклама
09:12

Шантаж России ядерным оружием: в США рассказали об угрозе прямого конфликта с РФ

09:05

Отключение света в Украине — графики на 31 декабря (обновляется)

09:04

Войска Путина по технике не дотянут до 2026-го: в США сделали прогноз

08:32

Карта Deep State онлайн за 5 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:29

Взрывалось несколько часов: беспилотники атаковали военный аэродром в РФ, детали

07:40

ВСУ контратаковали врага и продвинулись вперед на важных направлениях - ISW

07:10

Где 3 отличия между картинками с девушкой и львом: надо отгадать за 22 секунды

06:01

Идиократия: об идиотах на всех уровнях обществамнение

05:58

Гороскоп на завтра 6 января: Близнецам - наслаждение, Весам - волшебный день

05:00

Какой сегодня праздник 5 января 2025 года: как не навлечь проблемы со здоровьем

04:30

Для чего нужны ребристые "зубья" на кухонных ножницах: ответ удивит

Реклама
03:33

Как варить бульон: известный повар поделился рецептом необычайно вкусного блюдаВидео

02:44

Важный церковный праздник: что категорически нельзя делать 5 января

02:11

Сложная загадка на смекалку: решить нужно за 12 секунд

01:00

Под романтическим покровом Венеры: трех знаков зодиака ждет любовное приключение

00:36

Срок возвращения на службу после СОЧ могут продлить: в ОП появилась идея

04 января, суббота
23:43

Шольц с Трампом собрались в Москву: в Германии анонсировали встречи с Путиным

23:33

Дженнифер Энистон показала роскошную фигуру в бикини

22:39

Заставят ли оккупанты ВСУ выйти из Покровска: в ОСУВ "Хортица" дали ответ

22:20

Уничтожено "ощутимое" количество КНДРовцев: Зеленский назвал потери РФ на Курщине

22:01

Анфису Чехову изуродовал ботокс - что случилось с лицом

21:28

Закрутить гайки "Турецкого потока": эксперт объяснил, решится ли Эрдоган

20:56

Линия фронта вряд ли изменится: Блинкен сказал, как обеспечить мир в Украине

20:50

Маленький секрет, а столько хлопот: почему капсулы для стирки не растворяются

20:09

Окружение ВСУ на сотни квадратных километров: где враг приготовил ловушку

19:52

Почему популизм стал нормой и чем это грозитмнение

19:52

Россияне идут по трупам своих же: в ВСУ рассказали о безумных потерях РФ

19:43

Влупит 12-градусный мороз: в двух областях объявили штормовое предупреждение

19:38

Какая разница между яйцами С2 и Д3: как выбрать качественную категорию – есть секрет

18:46

"Фицо не до конца понял": эксперт оценил, насколько серьезны угрозы Словакии

18:22

Всего 2 километра: расстояние от фронта до центра Купянска сократилось

Реклама
18:19

Тучи над оккупантами сгущаются: в Севастополе объявлено чрезвычайное положение

17:50

Как быстро отстирать пятна от дезодоранта и не испортить вещь: важные правила

17:34

Путин может получить еще 120 тысяч солдат из КНДР: назван важный нюанс

17:10

"Крым просто сдали": военный раскрыл, как на самом деле аннексировали полуостров

17:09

"Был на дежурстве, а теперь - при смерти": в РФ взорвали военного преступника

17:08

Россияне попали КАБом в многоэтажку: на Сумщине прогремели взрывы - детали

16:39

Оккупация города Сумы: насколько серьезна угроза наступления врага - Коваленко

16:34

Роскошную виллу Алсу в оккупированном Крыму залил мазутВидео

16:25

"До прекращения огня еще далеко": депутат Бундестага назвал два сценария войны

16:16

Ввод войск НАТО в Украину: известно, какие задачи они смогут выполнятьВидео

Новый год 2025
Почему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 году
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряЧто символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в УкраинеКак сказать на украинском "Сочельник"
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять