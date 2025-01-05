Путин рассматривает различные варианты завершения войны в Украине - Фесенко

Единственным компромиссным вариантом окончания войны в Украине может потери прекращения боевых действий.

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Восстановление мира в Украине зависит от развития наступления на фронте / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Что сказал Фесенко:

Война в Украине может закончиться перемирием

Требования Путина могут меняться в зависимости от обстоятельств

Путина надо принуждать к окончанию боевых действий

Кремлевский диктатор Владимир Путин имеет сразу несколько вариантов, как заканчивать войну в Украине. Об этом 24 каналу рассказал политолог Владимир Фесенко.

По его словам, сейчас одним из самых простых вариантов для прекращения войны в Украине является режим прекращения огня на основе перемирия, или так называемое замораживание конфликта.

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"Речь идет о прекращении боевых действий по определенной линии фронта. Это, возможно, единственный компромиссный вариант прекращения войны. Те, кто говорят, что Путин не хочет этого опираются на официальные заявления российских руководителей", - сказал он.

При этом, по мнению Фесенко, глава страны-агрессора России может выставлять различные требования по перемирию, такие как частичная капитуляция Украины или односторонние уступки со стороны Киева - все будет зависеть от того, насколько удачно армия РФ продолжит свое наступление.

"Если у Трампа думают, что России будет достаточно, а такие мысли там действительно есть, просто предложить Путину отказ от членства Украины в НАТО, поэтапное снижение отмены санкций, то я думаю, что это большая ошибка", - добавил политолог.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

В этой ситуации Украина и цивилизованный мир должны действовать так, чтобы путем принуждения Путин прекратил военные действия и согласился хотя бы на прекращение огня, ведь достижение мира путем дипломатии очень маловероятно.

Перспективы прекращения огня в Украине

Напомним, Главред писал, что в Польше заявили, якобы Украина и страна-агрессор Россия быстро приближаются к перспективе прекращения огня несмотря на сложнейшую ситуацию на фронте.

Ранее полковник военной разведки Великобритании в отставке Филип Ингрэм рассказал, что достичь прекращения огня сейчас действительно необходимо, причем как и стране-агрессору России, так и Украине.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет тяжелую войну с Россией, чтобы воцарился настоящий мир, поэтому государство должно получить эффективные гарантии. Нельзя просто взять и закончить войну без гарантий, иначе Путин в любой момент может повторно разжечь боевые действия. Нужен реальный мир через силу.

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Кто такой Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

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