Мощное огневое поражение ВСУ: враг понес серьезные потери на Юге, детали

Украинские военные открыли огонь как и по позициям, так и по тылам вражеских сил.

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Среди уничтоженной техники РФ есть очень "жирные" цели / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, 108 отдельная бригада ТрО

Что сообщили в Силах обороны:

Враг потерял десятки оккупантов

ВСУ уничтожили более 30 единиц авто- и бронетехники

Поражено несколько наблюдательных пунктов врага

Силы обороны Украины нанесли огневое поражение по сразу нескольким местам дислокации огневых позициях и тылах войск страны-агрессора России на Юге. Об этом сообщили СО Юга в Telegram.

Только за предыдущие сутки на этом участке фронта вражеская группировка потеряла 74 оккупантов, 8 артиллерийских систем, в том числе "Гиацинт-Б", 31 единицу автомобильной и бронетехники, мотоцикл, 2 лодки, 6 спутниковых терминалов "Starlink", камеру видеонаблюдения и 2 комплекса РЭБ.

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Кроме этого украинским военным удалось поразить несколько важных объектов противника, таких как 4 блиндажа и место проживания личного состава. Пострадали от украинского огня и 3 наблюдательных пункта РФ.

Также под украинским огнем оказались 2 места хранения боеприпасов, 3 места взлета БпЛА, 7 антенн управления БпЛА и 2 антенны связи.

Потери армии РФ в войне против Украины

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что с начала 2024 года общие потери задействованных в наступлении оккупантов уже превысили 421 тысячу человек убитыми и ранеными.

Ранее также сообщалось, что в течение 2024 года Силы обороны Украины уменьшили численность российской оккупационной армии на 430 790 военных. Условно, это численность почти 36 мотострелковых дивизий сухопутных войск армии РФ.

Впоследствии, как писал Главред, стало известно, что потери оккупантов на фронте до сих пор чрезвычайно велики, россиян используют как "мясо". Штурмовым группам часто приходится идти через тела своих предшественников.

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Что известно об ОК "Юг"? Оперативное командование "Юг" - оперативное объединение Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в южной части Украины на территории 5 областей. Штаб находится в городе Одесса. Территория ответственности: Винницкая, Кировоградская, Николаевская, Одесская и Херсонская области, передает Википедия.

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