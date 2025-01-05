Взрывалось несколько часов: беспилотники атаковали военный аэродром в РФ, детали

Главное:
- Беспилотники атаковали Таганрог
- Местные СМИ сообщают о повреждениях в результате удара
- Андрющенко рассказал о поражении вражеского аэродрома
В ночь на 5 января в Ростовской и Белгородской области страны-агрессора России прогремели взрывы. Местные СМИ сообщили об атаке беспилотников и попадании на территории областей.
В частности под ударом оказался Таганрог. По словам временно исполняющего обязанности губернатора Юрия Слюсаря, с полуночи силы ПВО сбили 37 беспилотников над Ростовской областью. Он утверждает, что в результате падения обломков повреждено только имущество у жителей Таганрога и Неклиновского района, а пострадавших вообще нет.
В то же время бывший советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в результате атаки, длившейся более двух часов, было попадание по военному аэродрому.
Смотрите видео атаки беспилотников на Ростовскую область РФ:
"Основной результат на земле зафиксирован в селе Новобессергеновка Неклиновского района Таганрога рядом с военным аэродромом. Здесь массовое падение обломков", - добавил он.
Андрющенко прокомментировал и повреждение имущества местных жителей. По его словам, это произошло в результате работы российской ПВО.
Кроме этого в РФ пожаловались на удар ВСУ по трем населенным пунктам Белгородской области. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, пострадали объекты в городе Грайворон, селах Гора-Подол и Нижнее Березово-Другое.
В итоге Минобороны РФ отчиталось о сбитии за ночь более 60 БПЛА над четырьмя регионами. Утверждается, что 37 БПЛА уничтожено над территорией Ростовской области, 20 - над Брянской областью, два - над Воронежской, один - над Белгородской и один - над Орловской.
Удары беспилотников по России - последние новости
Напомним, в конце декабря 2024 года дроны атаковали Воронежскую область. Целью атаки мог быть военный аэродром "Балтимор", ведь над территорией аэропорта якобы были сбиты дроны, а обломки от них повредили гараж и крышу дома.
Ранее росСМИ сообщали, что дроны атаковали крупнейший морской торговый порт страны-агрессора России. Он считается вторым по величине после Новороссийска.
Накануне также, как писал Главред, в Смоленской области страны-агрессора России прогремели мощные взрывы из-за атаки дронов на нефтебазу в населенном пункте Ярцево.
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Кто такой Петр Андрющенко?
Петр Андрющенко - бывший советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя.
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