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Крупнейший морской торговый порт РФ атаковали дроны - детали

Мария Николишин
4 января 2025, 13:14
652
Этот торговый порт считается вторым по величине.
Порт Усть-Луга
Порт Усть-Луга / коллаж: Главред, фото: Википедия, t.me/astrapress

Кратко:

  • Дроны атаковали торговый порт Усть-Луга
  • В РФ отчитались о 4 сбитых БПЛА

Дроны атаковали крупнейший морской торговый порт страны-агрессора России. Он считается вторым по величине после Новороссийска. Об этом пишет Telegram-канал ASTRA.

"Крупнейший в РФ морской торговый порт Усть-Луга пытались атаковать сегодня (4 января, - ред.) беспилотники в Ленинградской области", - говорится в сообщении.

видео дня

Отмечается, что большинство беспилотников, которые атаковали сегодня Ленинградскую область, было сбито над терминалом ООО "Новатранс" на территории морского торгового порта Усть-Луга.

Предварительно, повреждены окна в одном из зданий на территории порта. А местные власти уже отчитались о 4 сбитых БПЛА и заявили, что пострадавших и повреждений нет.

Стоит добавить, что морской торговый порт Усть-Луга, согласно открытым данным, начал работу с открытия в декабре 2001 года угольного терминала. К началу 2020-х стал вторым по величине в России - после Новороссийска.

Удар дронов по порту - видео:

Крупнейший морской торговый порт РФ атаковали дроны - детали

Атака дронов на РФ - что известно

Напомним, как сообщал Главред, 31 декабря воины спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" осуществили историческую операцию по поражению российского вертолета Ми-8. Удалось реализовать это украинским разведчикам с помощью ударного морского дрона Magura V5, оснащенного ракетным вооружением.

Также в ночь на 31 декабря в Смоленской области страны-агрессора России прогремели мощные взрывы. Дроны атаковали нефтебазу в населенном пункте Ярцево.

Кроме того, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что украинские дроны способны бить по целям на расстоянии до 2 тысяч километров. А различные взрывы на территории страны-агрессора России происходят на военных объектах и объектах, которые связаны с "оборонкой" РФ.

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Удары по России

Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.

После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.

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