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Обломки упали на дома: РФ запустила по Украине 81 дрон - сколько было сбито

Алёна Воронина
4 января 2025, 10:21
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Оккупанты ночью ударили по Украине дронами. Часть из них удалось сбить, часть была локационно потеряна и не добралась до целей. Повреждены дома в 2 областях.
Обломки упали на дома: РФ запустила по Украине 81 дрон - сколько было сбито
РФ ночью запустила по Украине 81 дрон/ коллаж: Главред, фото: скрин, t.me/SJTF_Odes

Кратко:

  • РФ в ночь на 4 января запустила по Украине 81 дрон
  • 34 дрона были сбиты, еще 47 были локационно потеряны и не добрались до целей
  • В двух областях обломки повредили частные дома

Страна-агрессор Россия в ночь на субботу, 4 января, запустила по Украине 81 беспилотник. Защитникам Украины удалось сбить 34 вражеских дрона, еще 47 были локационно потеряны и не достигли целей.

Захватчики использовали для атаки дроны-камикадзе "Шахед" и беспилотники-имитаторы различных типов, запуская их с направлений Брянск, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск. Об этом рассказали в Воздушных силах ВСУ.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 34 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за активного противодействия Сил обороны 47 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны (без негативных последствий). Однако сбитые дроны нанесли ущерб на Черниговщине и Сумщине - были повреждены частные дома. Пострадавшим оказывается помощь.

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Что известно о дронах "Шахед"/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Напомним, в ночь на 4 января РФ атаковала Украину более 90 дронами с трех направлений - стало известно, сколько удалось сбить. Вражеские беспилотники были сбиты в девяти областях.

Как сообщал Главред, вечером 3 января в Чернигове раздавались взрывы - город был под ракетной атакой РФ. В Воздушных силах ВСУ призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Также стало известно, что в результате удара РФ по Чернигову погиб педагог. В пятницу, 3 января, Россия нанесла тройной ракетный удар по Чернигову. В результате этой атаки погиб доцент Черниговского областного института последипломного образования имени Ушинского Алексей Галенка.

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Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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