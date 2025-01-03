"Сегодня еще был на работе": в результате удара РФ по Чернигову погиб педагог

В последнее время мужчина работал на полставки.

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Погибшему было 72 года / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, СһеІіпе

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РФ ударила ракетами по Чернигову

В результате вражеского удара погиб доцент института Ушинского

В пятницу, 3 января, Россия нанесла тройной ракетный удар по Чернигову. В результате этой атаки погиб доцент Черниговского областного института последипломного образования имени Ушинского Алексей Галенка. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на ректора института Анатолия Залесского.

Алексей Галенка был кандидатом педагогических наук, доцент кафедры филологических дисциплин и методики их преподавания Черниговского областного института последипломного образования имени Ушинского.

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"К сожалению, это правда. Мне позвонила племянница Алексея Анатольевича Людмила Галенка и сказала об этом. Он сегодня еще был на работе. Кандидат педагогических наук... В последнее время работал на полставки", - подтвердил ректор института Анатолий Залиский.

Как сообщил начальник управления образования Черниговского городского совета Василий Белогура на своей странице, в марте 2022 года у Алексея Галенки сгорел дом.

"После попадания российских снарядов у него дотла сгорел дом, и последние годы он жил в приспособленном помещении", - написал Василий Белогура.

Известно, что в 2022 году дом доцента на 120 квадратов сгорел за 40 минут до фундамента.

Зимой 2023 Алексей Анатольевич себе обустроил комнату в хлеву, сделал там ремонт. Он рассказывал, что на строительство нового дома денег не хватило бы.

"Что оно прилетело, не знаю. Сидели как раз в погребе. Сильно бахнуло. Высунул голову - вижу, веранда горит. Вылез, стою, смотрю, как дом пылает. Понял, что его уже не вернешь, не спасешь. Деревянный, обложенный кирпичом. Отцовский дом. Последние десять лет жил сам.", - рассказывал Алексей Галенка изданию ЧеLine.

Педагог вспоминал, что вместе с домом сгорела его домашняя библиотека.

"Жаль библиотеку. Сгорело четыре тысячи томов: книг, журналов, газет. Хранил это все с 1968 года, со школы. Наша институтская библиотека проигрывала. Коллекция вышиванок, 40 штук. Рубашки в одном экземпляре. Картины. Но теперь об этом можно только вспоминать.", - рассказывал доцент.

Удары РФ по Украине - последние новости

В пятницу, 3 января, в Чернигове прогремела серия мощных взрывов. Начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский подтвердил информацию о взрывах. По словам Черниговской ГОА, в окрестностях города нанесен групповой ракетный удар.

Впоследствии председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус написал, что враг нанес тройной ракетный удар по жилой застройке на окраине Чернигова. Зафиксированы значительные разрушения нескольких домов. В результате ракетного удара есть пострадавшие и погибший.

Кроме того, как писал Главред, 3 января в Украине во всех областях Украины объявляли воздушную тревогу. Россия поднимала в воздух истребитель МиГ-31К. По данным мониторинговых каналов, российский МиГ-31К совершил взлет с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области РФ.

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Баллистическая ракета средней дальности (1000-2500-4500 км).

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