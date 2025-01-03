В Чернигове раздаются взрывы: город под ракетной атакой РФ

В Воздушных силах ВСУ призвали не игнорировать воздушную тревогу.

https://glavred.info/ukraine/v-chernigove-razdayutsya-vzryvy-gorod-pod-raketnoy-atakoy-rf-10627403.html Ссылка скопирована

В Чернигове раздаются взрывы / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, alerts

Основное:

Армия РФ атаковала ракетами Чернигов

В результате удара есть пострадавший

В пятницу, 3 января, в Чернигове прогремела серия мощных взрывов. Начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский подтвердил информацию о взрывах в своем Telegram-канале.

По его словам, был взрыв ракеты в окрестностях Чернигова.

видео дня

Чуть позже он сообщил о еще одном взрыве.

За несколько минут до этого Воздушные силы сообщали об угрозе применения баллистического вооружения из Курска. Там призвали не игнорировать воздушную тревогу.

UPD 17:10: По словам Черниговской ГВА, в окрестностях города нанесен групповой ракетный удар.

"Предварительно получили разрушения 2 частных дома. Пострадал 1 гражданский человек.", - написал Брижинский.

Удары РФ по Украине - последние новости

Днем, 3 января, во всех областях Украины объявляли воздушную тревогу. Россия поднимала в воздух истребитель МиГ-31К. По данным мониторинговых каналов, российский МиГ-31К совершил взлет с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области РФ.

Как писал Главред, в ночь на 3 января в Киеве объявили воздушную тревогу из-за атаки вражеских дронов. Впоследствии стало известно, что в двух районах столицы упали обломки.

В пресс-службе ГСЧС написали, что в Киевской области работали силы ПВО. В регионе один человек погиб, еще четверо - получили травмы.

Читайте также:

Что такое Воздушные силы ВС Украины? Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред