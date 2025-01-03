В Чернигове раздаются взрывы: город под ракетной атакой РФ

Основное:
- Армия РФ атаковала ракетами Чернигов
- В результате удара есть пострадавший
В пятницу, 3 января, в Чернигове прогремела серия мощных взрывов. Начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский подтвердил информацию о взрывах в своем Telegram-канале.
По его словам, был взрыв ракеты в окрестностях Чернигова.
Чуть позже он сообщил о еще одном взрыве.
За несколько минут до этого Воздушные силы сообщали об угрозе применения баллистического вооружения из Курска. Там призвали не игнорировать воздушную тревогу.
UPD 17:10: По словам Черниговской ГВА, в окрестностях города нанесен групповой ракетный удар.
"Предварительно получили разрушения 2 частных дома. Пострадал 1 гражданский человек.", - написал Брижинский.
Удары РФ по Украине - последние новости
Днем, 3 января, во всех областях Украины объявляли воздушную тревогу. Россия поднимала в воздух истребитель МиГ-31К. По данным мониторинговых каналов, российский МиГ-31К совершил взлет с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области РФ.
Как писал Главред, в ночь на 3 января в Киеве объявили воздушную тревогу из-за атаки вражеских дронов. Впоследствии стало известно, что в двух районах столицы упали обломки.
В пресс-службе ГСЧС написали, что в Киевской области работали силы ПВО. В регионе один человек погиб, еще четверо - получили травмы.
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Что такое Воздушные силы ВС Украины?
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины, пишет Википедия.
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