РФ атаковала Киев и область дронами: есть погибший и пострадавшие

Кратко:
- Киев атаковали дроны
- В двух районах упали обломки российских БПЛА
В ночь на 3 января в Киеве объявили воздушную тревогу из-за атаки вражеских дронов. Впоследствии стало известно, что в двух районах столицы упали обломки.
Как сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, было зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе. Все службы направляются на место.
В Дарницком районе в результате падения обломков возник пожар в частном доме. Спасатели потушили пожар, информация о пострадавших устанавливается.
Позже мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в Дарницком и Голосеевском районах, где упали обломки БПЛА, пострадавших нет.
Тем временем воздушная тревога в Киеве продолжается, жителей города призвали находиться в укрытиях.
Последствия атаки РФ на Киевщину
И.о. главы Киевской ОГА Николай Калашник сообщил, что в результате вражеской воздушной атаки на Киевскую область один человек погиб и четверо были ранены.
В частности, в одном из районов области от ранения обломками сбитой цели погиб водитель грузовика. Мужчина скончался на месте происшествия.
В другом районе обломки сбитого БпЛА упали на частный дом, возник пожар кровли. Пострадали три человека. У женщины 1957 года рождения – острая реакция на стресс. У парня 16 лет – порез. Он будет госпитализирован в детскую больницу. У его отца – резаные раны ног.
Еще в одном из населенных пунктов обломками на улице ранена женщина. Она госпитализирована в местную больницу.
В ГосЧС уточнили, что сегодня в результате атаки вражеских БПЛА на Белоцерковщине повреждены 4 частных жилых дома и одна хозяйственная постройка. В одном из домов возник пожар - он ликвидирован спасателями в 05:02.Три человека пострадали.
На Броварщине поврежден грузовой автомобиль, в результате чего погиб водитель 1999 года рождения.
На Фастовщине, из-за падения обломков травмирована молодая женщина 2002 года рождения. Сейчас ей оказывают медицинскую помощь в районной больнице.
Воздушные атаки РФ на Киев
Рано утром 1 января в Киеве объявили воздушную тревогу из-за атаки вражеских дронов. Обломки вражеских целей упали в Печерском и Святошинском районах столицы. Есть пострадавшие и жертвы.
В Киеве обломки дрона упали на жилой дом на Печерске.
Как сообщал Главред, погибли два человека, еще шесть - пострадали, в том числе две беременные женщины.
В результате удара РФ по жилому дому в центре Киева погиб известный ученый-нейробиолог Игорь Зима, его жена и кот.
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 1 января 2025 года РФ атаковала десять областей Украины ударными БпЛА типа "Шахед" и беспилотниками других типов.
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