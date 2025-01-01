Атака дронов на Киев: обломки упали в двух районах столицы, вспыхнули пожары

Столичные власти сообщили, что в результате атаки РФ есть пострадавшие.

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Утром 1 января Киев был атакован дронами / Коллаж: Главред, фото: скриншот, КГВА

Вы узнаете:

В каких районах есть разрушения

Пострадали ли люди в результате атаки РФ

Рано утром 1 января в Киеве объявили воздушную тревогу из-за атаки вражеских дронов. Обломки вражеских целей упали в Печерском и Святошинском районах столицы. Есть пострадавшие.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА) и в Telegram-канале мэра столицы Виталия Кличко, в Печерском районе обломки упали на нежилую застройку.

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"В результате вражеской атаки, предварительно, есть возгорание в нежилом помещении в Печерском районе. Все службы направляются на место", - рассказал мэр.

Кличко добавил, что в Печерском районе столицы также есть возгорание на крыше и в одной из квартир жилого дома. К медикам з помощью обратился один человек.

По словам мэра в жилом доме на Печерске частично были разрушены два верхних этажа.

"Все службы работают на месте. Сейчас один пострадавший, его госпитализировали", - сообщил он.

Также в результате атаки ударных БпЛА зафиксировано падение обломков в Святошинском районе Киева. Повреждены автомобили, гаражи. Возник локальный пожар. Из жилого дома спасена одна женщина. Спасательная операция продолжается.

Святошинский район - последствия атаки / Фото: t.me/VA_Kyiv

Святошинский район - последствия атаки / Фото: t.me/VA_Kyiv

Позже в КГВА уточнили последствия утренней атаки РФ на Киев.

Печерский район. Произошло частичное разрушение с 6 по 4 этаж шестиэтажного жилого дома с последующим возгоранием квартир на 4 и 5 этажах. Пожар локализован на площади 70 кв. м. Проводится эвакуация жителей. Спасена одна женщина, информация о пострадавших выясняется.

Также на Печерске возник пожар на кровле нежилого здания на площади 80 кв. м.

На территории школы выбило окна и двери, информация о нанесенном ущербе и пострадавших устанавливается.

Всего в Печерском районе пострадали три человека.

Дроны "Шахед" - что о них известно / Инфографика: Главред

Святошинский район. Обломки рухнули на нежилую территорию. Повреждены автомобили, гаражи. Возник локальный пожар. Частично поврежден трамвайный путь. Информация о нанесенном ущербе и потерпевших устанавливается.

В Святошинском районе из-за дроновой атаки рф повреждены трамвайные пути и стекла в трех трамваях.

По состоянию на 9:00 известно, что число пострадавших в городе выросло до четырех. Двое из них были госпитализированы. Двоим медики оказали помощь на месте. Большинство из пострадавших – из Печерского района.

Обновлено 09:24. Шесть человек пострадали в результате вражеской атаки на столицу. В настоящее время двое из них были госпитализированы. Четверым медики оказали помощь на месте. В том числе беременной женщине.

Воздушные атаки РФ на Украину

В Николаеве в ночь на 28 декабря прогремела серия взрывов. Перед этим в Воздушных силах предупредили о приближении вражеского ударного беспилотника к городу. В результате обстрела "шахедами" загорелась крыша многоэтажки.

Утром 25 декабря страна-агрессор РФ массированно атаковала Украину ракетами и дронами. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что российские оккупанты нанесли удары по украинским городам, пытаясь оставить население без электричества, газа, отопления и воды.

В Рождество в Харькове также прогремела серия взрывов, город был атакован баллистикой. Пострадали люди.

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