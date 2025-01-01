Атака дронов на Киев: обломки упали в двух районах столицы, вспыхнули пожары

Вы узнаете:
- В каких районах есть разрушения
- Пострадали ли люди в результате атаки РФ
Рано утром 1 января в Киеве объявили воздушную тревогу из-за атаки вражеских дронов. Обломки вражеских целей упали в Печерском и Святошинском районах столицы. Есть пострадавшие.
Как сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА) и в Telegram-канале мэра столицы Виталия Кличко, в Печерском районе обломки упали на нежилую застройку.
"В результате вражеской атаки, предварительно, есть возгорание в нежилом помещении в Печерском районе. Все службы направляются на место", - рассказал мэр.
Кличко добавил, что в Печерском районе столицы также есть возгорание на крыше и в одной из квартир жилого дома. К медикам з помощью обратился один человек.
По словам мэра в жилом доме на Печерске частично были разрушены два верхних этажа.
"Все службы работают на месте. Сейчас один пострадавший, его госпитализировали", - сообщил он.
Также в результате атаки ударных БпЛА зафиксировано падение обломков в Святошинском районе Киева. Повреждены автомобили, гаражи. Возник локальный пожар. Из жилого дома спасена одна женщина. Спасательная операция продолжается.
Позже в КГВА уточнили последствия утренней атаки РФ на Киев.
Печерский район. Произошло частичное разрушение с 6 по 4 этаж шестиэтажного жилого дома с последующим возгоранием квартир на 4 и 5 этажах. Пожар локализован на площади 70 кв. м. Проводится эвакуация жителей. Спасена одна женщина, информация о пострадавших выясняется.
Также на Печерске возник пожар на кровле нежилого здания на площади 80 кв. м.
На территории школы выбило окна и двери, информация о нанесенном ущербе и пострадавших устанавливается.
Всего в Печерском районе пострадали три человека.
Святошинский район. Обломки рухнули на нежилую территорию. Повреждены автомобили, гаражи. Возник локальный пожар. Частично поврежден трамвайный путь. Информация о нанесенном ущербе и потерпевших устанавливается.
В Святошинском районе из-за дроновой атаки рф повреждены трамвайные пути и стекла в трех трамваях.
По состоянию на 9:00 известно, что число пострадавших в городе выросло до четырех. Двое из них были госпитализированы. Двоим медики оказали помощь на месте. Большинство из пострадавших – из Печерского района.
Обновлено 09:24. Шесть человек пострадали в результате вражеской атаки на столицу. В настоящее время двое из них были госпитализированы. Четверым медики оказали помощь на месте. В том числе беременной женщине.
Воздушные атаки РФ на Украину
В Николаеве в ночь на 28 декабря прогремела серия взрывов. Перед этим в Воздушных силах предупредили о приближении вражеского ударного беспилотника к городу. В результате обстрела "шахедами" загорелась крыша многоэтажки.
Утром 25 декабря страна-агрессор РФ массированно атаковала Украину ракетами и дронами. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что российские оккупанты нанесли удары по украинским городам, пытаясь оставить население без электричества, газа, отопления и воды.
В Рождество в Харькове также прогремела серия взрывов, город был атакован баллистикой. Пострадали люди.
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