Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Атака дронов на Киев: обломки упали в двух районах столицы, вспыхнули пожары

Анна Ярославская
1 января 2025, 08:43обновлено 1 января, 09:39
632
Столичные власти сообщили, что в результате атаки РФ есть пострадавшие.
Атака дронов, Киев
Утром 1 января Киев был атакован дронами / Коллаж: Главред, фото: скриншот, КГВА

Вы узнаете:

  • В каких районах есть разрушения
  • Пострадали ли люди в результате атаки РФ

Рано утром 1 января в Киеве объявили воздушную тревогу из-за атаки вражеских дронов. Обломки вражеских целей упали в Печерском и Святошинском районах столицы. Есть пострадавшие.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА) и в Telegram-канале мэра столицы Виталия Кличко, в Печерском районе обломки упали на нежилую застройку.

видео дня

"В результате вражеской атаки, предварительно, есть возгорание в нежилом помещении в Печерском районе. Все службы направляются на место", - рассказал мэр.

Кличко добавил, что в Печерском районе столицы также есть возгорание на крыше и в одной из квартир жилого дома. К медикам з помощью обратился один человек.

По словам мэра в жилом доме на Печерске частично были разрушены два верхних этажа.

"Все службы работают на месте. Сейчас один пострадавший, его госпитализировали", - сообщил он.

Также в результате атаки ударных БпЛА зафиксировано падение обломков в Святошинском районе Киева. Повреждены автомобили, гаражи. Возник локальный пожар. Из жилого дома спасена одна женщина. Спасательная операция продолжается.

Святошинскиф район - последствия атаки
Святошинский район - последствия атаки / Фото: t.me/VA_Kyiv
Святошинский район - последствия атаки
Святошинский район - последствия атаки / Фото: t.me/VA_Kyiv

Позже в КГВА уточнили последствия утренней атаки РФ на Киев.

Печерский район. Произошло частичное разрушение с 6 по 4 этаж шестиэтажного жилого дома с последующим возгоранием квартир на 4 и 5 этажах. Пожар локализован на площади 70 кв. м. Проводится эвакуация жителей. Спасена одна женщина, информация о пострадавших выясняется.

Также на Печерске возник пожар на кровле нежилого здания на площади 80 кв. м.

На территории школы выбило окна и двери, информация о нанесенном ущербе и пострадавших устанавливается.

Всего в Печерском районе пострадали три человека.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Дроны "Шахед" - что о них известно / Инфографика: Главред

Святошинский район. Обломки рухнули на нежилую территорию. Повреждены автомобили, гаражи. Возник локальный пожар. Частично поврежден трамвайный путь. Информация о нанесенном ущербе и потерпевших устанавливается.

В Святошинском районе из-за дроновой атаки рф повреждены трамвайные пути и стекла в трех трамваях.

  • Последствия атаки РФ на Киев 1 января 2025
    Последствия атаки РФ на Киев 1 января 2025 Фото: t.me/VA_Kyiv, t.me/vitaliy_klitschko
  • Последствия атаки РФ на Киев 1 января 2025
    Последствия атаки РФ на Киев 1 января 2025 Фото: t.me/VA_Kyiv, t.me/vitaliy_klitschko
  • Последствия атаки РФ на Киев 1 января 2025
    Последствия атаки РФ на Киев 1 января 2025 Фото: t.me/VA_Kyiv, t.me/vitaliy_klitschko
  • Последствия атаки РФ на Киев 1 января 2025
    Последствия атаки РФ на Киев 1 января 2025 Фото: t.me/VA_Kyiv, t.me/vitaliy_klitschko
  • Последствия атаки РФ на Киев 1 января 2025
    Последствия атаки РФ на Киев 1 января 2025 Фото: t.me/VA_Kyiv, t.me/vitaliy_klitschko
  • Последствия атаки РФ на Киев 1 января 2025
    Последствия атаки РФ на Киев 1 января 2025 Фото: t.me/VA_Kyiv, t.me/vitaliy_klitschko
  • Последствия атаки РФ на Киев 1 января 2025
    Последствия атаки РФ на Киев 1 января 2025 Фото: t.me/VA_Kyiv, t.me/vitaliy_klitschko
  • Последствия атаки РФ на Киев 1 января 2025
    Последствия атаки РФ на Киев 1 января 2025 Фото: t.me/VA_Kyiv, t.me/vitaliy_klitschko, ГосЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев 1 января 2025
    Последствия атаки РФ на Киев 1 января 2025 Фото: t.me/VA_Kyiv, t.me/vitaliy_klitschko, ГосЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев 1 января 2025
    Последствия атаки РФ на Киев 1 января 2025 Фото: t.me/VA_Kyiv, t.me/vitaliy_klitschko, ГосЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев 1 января 2025
    Последствия атаки РФ на Киев 1 января 2025 Фото: t.me/VA_Kyiv, t.me/vitaliy_klitschko, ГосЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев 1 января 2025
    Последствия атаки РФ на Киев 1 января 2025 Фото: t.me/VA_Kyiv, t.me/vitaliy_klitschko, ГосЧС

По состоянию на 9:00 известно, что число пострадавших в городе выросло до четырех. Двое из них были госпитализированы. Двоим медики оказали помощь на месте. Большинство из пострадавших – из Печерского района.

Обновлено 09:24. Шесть человек пострадали в результате вражеской атаки на столицу. В настоящее время двое из них были госпитализированы. Четверым медики оказали помощь на месте. В том числе беременной женщине.

Воздушные атаки РФ на Украину

В Николаеве в ночь на 28 декабря прогремела серия взрывов. Перед этим в Воздушных силах предупредили о приближении вражеского ударного беспилотника к городу. В результате обстрела "шахедами" загорелась крыша многоэтажки.

Утром 25 декабря страна-агрессор РФ массированно атаковала Украину ракетами и дронами. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что российские оккупанты нанесли удары по украинским городам, пытаясь оставить население без электричества, газа, отопления и воды.

В Рождество в Харькове также прогремела серия взрывов, город был атакован баллистикой. Пострадали люди.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева война в Украине дроны новости Украины война России и Украины атака дронов
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Новогоднее нашествие дронов: 111 воздушных целей РФ атаковали Украину, детали

Новогоднее нашествие дронов: 111 воздушных целей РФ атаковали Украину, детали

10:29Украина
Украина перекрыла кран: транзит российского газа в ЕС и Молдову прекращен

Украина перекрыла кран: транзит российского газа в ЕС и Молдову прекращен

09:53Экономика
Высокие налоги, но стабильный курс: Новак - о прогнозе для экономики Украины на 2025 год

Высокие налоги, но стабильный курс: Новак - о прогнозе для экономики Украины на 2025 год

09:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Поздравления с наступающим Новым годом - красивые картинки и слова

Поздравления с наступающим Новым годом - красивые картинки и слова

Поздравления с Новым годом - душевные картинки и пожелания

Поздравления с Новым годом - душевные картинки и пожелания

В Украине объявили 3 уровень опасности: когда придет морозное похолодание

В Украине объявили 3 уровень опасности: когда придет морозное похолодание

Украина провела переговоры с РФ в Беларуси: о чем шла речь

Украина провела переговоры с РФ в Беларуси: о чем шла речь

Копилка Венгрии пуста: у Орбана наступили трудные времена, но это не конец - FT

Копилка Венгрии пуста: у Орбана наступили трудные времена, но это не конец - FT

Последние новости

09:58

Увеличение пенсии на почти тысячу гривен: кто может рассчитывать на прибавку

09:53

Украина перекрыла кран: транзит российского газа в ЕС и Молдову прекращен

09:48

Предательница Лолита призналась в своем бегстве из РФ - что случилось

09:32

Нарядные Галкин и Пугачева зажгли под елкойВидео

09:25

Гороскоп на завтра 2 января: Тельцам - удовольствие, Львам - неожиданные подарки

Война затянется еще на 2-3 года, есть два сценария ухода Путина из власти – ЯковенкоВойна затянется еще на 2-3 года, есть два сценария ухода Путина из власти – Яковенко
09:07

Потап проигнорировал Настю Каменских в новогоднюю ночь - детали

09:00

Высокие налоги, но стабильный курс: Новак - о прогнозе для экономики Украины на 2025 год

08:43

Атака дронов на Киев: обломки упали в двух районах столицы, вспыхнули пожарыФото

08:10

5 вопросов о 2025 годумнение

Реклама
06:30

Игнорировать не стоит: что означает мигающая желтая лампочка на панели авто

06:10

Обращение деревянного Путина по случаю НГ: что сказал диктатормнение

05:28

"Трамп может повернуться к Украине спиной": названы цели нового президента США

04:32

Чем убрать снег из машины: безопасные лайфхаки для водителей

03:33

Пропавшую женщину не могли найти 2 года: правда открылась благодаря Google-картам

02:30

Никогда не отступают от своего: названы Зодиаки, с которыми бесполезно спорить

01:30

Кто придумал название "Селедка под шубой": как салат покорил кухни украинцев

01:30

Дмитрий Комаров поделился планами на 2025 год: "Встречи которые поражают"

00:12

РФ продвигается под Покровском, враг закрепился еще в одном селе - лейтенант ВСУ

31 декабря, вторник
23:40

"Путин не должен выиграть, Украина победит": Зеленский поздравил украинцев с Новым годом

22:46

Есть четкие признаки: у Зеленского назвали факторы начала разгромного поражения РФ

Реклама
22:15

"Трамп выгоден Путину": сколько может длиться война в Украине - прогноз

22:13

Как изменилась Елена Зеленская за год - до и после

22:00

ГУР - первые в мире и прогноз Буданова на 2025 год: главные новости Украины (дайджест)

21:20

Весь год будет успешным: ритуалы для привлечения богатства в новогоднюю ночьВидео

20:54

"Спасибо за независимость Украины": Сырский поздравил бойцов ВСУ с Новым годом

20:50

Силы и единства: чета Зеленских поздравила украинцев с наступающим

20:29

Зеленский подписал закон об отсрочке и демобилизации: кто будет иметь на это право

20:28

Вырастут ли тарифы на газ для населения: в Нацкомиссии дали окончательный ответ

19:51

40 самолетов и 5 вертолетов: в ВСУ рассказали, какие цели поразила ПВО за год

19:36

В Украине объявили 3 уровень опасности: когда придет морозное похолодание

19:27

В Крыму в новогоднюю ночь могут выключать мобильный интернет: в чем причина

19:10

Почему разговоры о завершении войны в 2024 году опаснымнение

19:09

Справятся с головоломкой не все: только HD-глаза найдут пчелу в саду за 7 секунд

19:05

В жизни начнется "белая полоса": что нужно сделать 1 января - приметы

19:00

На месте удара пожар: Генштаб раскрыл детали удара по нефтебазе РФ "Ярцевская"

18:54

Лилия Подкопаева восхитила своим видом и показала мужа с дочерью

18:26

Тарас Цымбалюк сделал публичное признание и объявил себя холостым

18:17

Лучшее новогоднее обещание для людей 50+ лет: что советуют ученые и врачи

18:16

"Огонь не угасает": разведка показала, как в 2024 году горели важные объекты РФ

18:11

"Есть системные решения для защиты от бомб": Зеленский рассказал результаты ставки

Реклама
18:10

Зеленский уволил Попко: кто назначен новым главой КГГА

17:25

В Украине вырастет стоимость биометрических документов: сколько будет стоить паспорт

17:22

Война в Украине закончится в 2025 году мирным соглашением - Financial Times

17:18

Олимпийская прыгунья Ирина Геращенко беременна первенцем

17:14

"Будут сложные решения для России": Буданов сделал прогноз на 2025 год - детали

16:54

Где 3 отличия: в чем разница между двумя рисунками - есть 16 секунд, чтобы отгадать

16:54

Копилка Венгрии пуста: у Орбана наступили трудные времена, но это не конец - FT

16:32

Наступит "новая эра": Эрдоган сделал громкое заявление насчет войны в Украине

16:28

"Россия внедряет ноу-хау": Буданов рассказал о проблемах ВСУ на фронте

16:22

Уничтожение российского Ми-8: Буданов поделился подробностями исторической операции

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять