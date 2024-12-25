РФ ударила по Харькову баллистикой: вспыхнули пожары, есть пострадавшие

В городе раздалась серия взрывов. Одно из попаданий зафиксировано в Салтовском районе Харькова.

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Оккупанты обстреливают Харьков баллистикой / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, УНИАН

Кратко:

РФ атаковала Харьков баллистикой

Есть "прилеты", пострадали люди

Рано утром в Рождество, 25 декабря, российская оккупационная армия наносит массированный ракетный удар по Украине. В Харькове прогремела серия взрывов, город атакуют баллистикой. Пострадали люди.

"Харьков - под массированным ракетным обстрелом. В городе раздалась серия взрывов и есть еще выходы баллистики в сторону города. Находитесь в безопасных местах", - написал в 06:09 мэр города Игорь Терехов.

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Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что, по предварительным данным, одно из попаданий зафиксировано в Салтовском районе Харькова.

"После вражеских ударов возникло несколько пожаров, есть повреждения гражданской нежилой инфраструктуры. Экстренные службы работают над ликвидацией последствий", - добавил он в 06:28.

Позже стало известно, что в результате атаки РФ есть трое пострадавших. Сначала сообщалось, что получил ранение 39-летний мужчина. Медики экстренной помощи госпитализировали пострадавшего. Впоследствии Синегубов сообщил о еще двух пострадавших в Салтовском районе Харькова. Они получили осколочные травмы и были госпитализированы в больницу.

07:00 Мэр Харькова Терехов сообщил о попадании в Киевском районе.

На месте "прилета" вспыхнул пожар, повреждено остекление окрестных домов.

07:25 В Немышлянском районе удар по частному дому. Пострадал один человек.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

На Рождество РФ бьет ракетами по Украине

Как сообщал Главред, в ночь на 25 декабря российские оккупанты подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. В 5:25 были зафиксированы пуски крылатых ракет типа "Калибр" из Черного моря. На всей территории Украины объявили масштабную воздушную тревогу.

Также в ночь на Рождество украинские силы противовоздушной обороны противостояли очередной атаке российских дронов-камикадзе типа "Shahed". Тревога была объявлена во многих областях.

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