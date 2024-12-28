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В Николаеве прогремели взрывы: предварительно горит крыша многоэтажки - детали

Мария Николишин
28 декабря 2024, 02:03
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Взрывы прогремели примерно в 00:25-00:30 ночи.
В Николаеве прогремели взрывы: предварительно горит крыша многоэтажки - детали
Взрывы в Николаеве / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, twitter.com/DefenceU

Кратко:

  • В Николаеве прогремела серия взрывов
  • В результате обстрела, предварительно горит крыша многоэтажки

В Николаеве в ночь на 28 декабря прогремела серия взрывов. Об этом говорится в сообщении Суспільного.

В сообщении указывается, что взрывы прогремели примерно в 00:25-00:30 ночи.

видео дня

"В Николаеве слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Перед этим в Воздушных силах предупредили о приближении вражеского ударного беспилотника к городу.

В 1:41 начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в результате обстрела "шахедами", предварительно горит крыша многоэтажки.

"Информация уточняется. Службы выехали на место", - добавил он.

В Николаеве прогремели взрывы: предварительно горит крыша многоэтажки - детали
Дрон шахед / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, утром, 25 декабря, страна-агрессор РФ массированно атаковала Украину ракетами и дронами. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что российские оккупанты нанесли удары по украинским городам, пытаясь оставить население без электричества, газа, отопления и воды.

Владимир Зеленский заявил, что 25 декабря Россия выпустила по Украине более 70 ракет и 100 дронов. Более 50 ракет и значительную часть беспилотников удалось сбить.

Специальный представитель по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что наносить масштабные ракетные и беспилотные удары в день Рождества неправильно. США решительно настроены установить мир в Украине.

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Кто такой Виталий Ким?

Виталий Александрович Ким - украинский предприниматель и политик корейского происхождения. С 25 ноября 2020 года - председатель Николаевской областной государственной администрации, пишет Википедия.

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