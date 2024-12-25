РФ выпустила более 70 ракет и 100 дронов: Зеленский отреагировал на атаку оккупантов

Известно, что целью врага была энергетическая инфраструктура Украины.

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Зеленский прокомментировал атаку РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот Facebook, ГСЧС

Ключевые тезисы:

Россия атаковала Украину ракетами и дронами

Целью россиян была украинская энергетика

В результате ракетной атаки РФ есть попадания

В среду, 25 декабря, Россия выпустила по Украине более 70 ракет и 100 дронов. Более 50 ракет и значительную часть беспилотников удалось сбить. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что целью россиян была украинская энергетика.

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"Сегодня Путин сознательно выбрал Рождество для атаки. Что может быть более бесчеловечным? Более 70 ракет, среди которых баллистические, и более чем сотня ударных дронов. Цели - наша энергетика. Они продолжают бороться за блэкаут в Украине.", - заявил он.

Зеленский отметил, что есть попадания, в нескольких регионах отключения света. Энергетики работают, чтобы как можно скорее восстановить подачу света.

"Спасибо каждому, кто сейчас работает для страны, кто на боевом дежурстве, кто защищает наше небо. Восстановим максимум. Российское зло не сломает Украину и не исказит Рождество", - подчеркнул президент Украины.

Бомбардировщики РФ / Инфографика: Главред

Ракетный удар по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 25 декабря российские оккупанты подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. В 5:25 были зафиксированы пуски крылатых ракет типа "Калибр" из Черного моря. По всей территории Украины объявили масштабную воздушную тревогу.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что российские оккупанты нанесли удары по украинским городам, пытаясь оставить население без электричества, газа, отопления и воды.

Кроме того, в среду, 25 декабря Польша подняла в воздух военную авиацию из-за массированной российской атаки по Украине.

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