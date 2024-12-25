В Украине - экстренные отключения света из-за ракетной атаки РФ: графики не работают

Кратко:
- РФ снова массированно атакует энергетику
- В Украине введены экстренные отключения света
Утром в среду, 25 декабря, из-за массированной ракетной атаки России на территории Украины введены меры ограничения потребления электроэнергии.
Графики отключения света не работают.
"В связи с масштабной ракетной атакой - применены меры ограничения потребления", - говорится в сообщении Укрэнерго в Telegram.
"Графики применения отключений в вашем регионе узнайте на сайте и официальных страницах вашего облэнерго" - говорится в сообщении.
Министр энергетики Герман Галущенко написал в Facebook, что враг снова массированно атакует энергетику Украины.
По его словам, оператор системы передачи предпринимает необходимые меры для ограничения потребления для минимизации негативных последствий для энергосистемы.
"Как только будет разрешать ситуация с безопасностью, энергетики будут уточнять нанесенные повреждения. Следите за официальными сообщениями", - написал Галущенко.
На Рождество РФ бьет ракетами по Украине
Как сообщал Главред, в ночь на Рождество украинские силы противовоздушной обороны противостояли очередной атаке российских дронов-камикадзе типа "Shahed". Тревога была объявлена во многих областях.
Кроме того, в ночь на 25 декабря российские оккупанты подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. В 5:25 были зафиксированы пуски крылатых ракет типа "Калибр" из Черного моря. На всей территории Украины объявили масштабную воздушную тревогу.
Утром в Рождество в Харькове прогремела серия взрывов, город атакуют баллистикой. Пострадали люди.
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