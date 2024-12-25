'На Украину жестоко напали': спецпредставитель Трампа отреагировал на атаку РФ

Специальный представитель США по вопросам Украины, осудил масштабные ракетные и беспилотные удары РФ по Украине в день Рождества.

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Спецпредставитель Трампа осудил российские удары по Украине / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, УНИАН, скриншот из видео

Вкратце:

США решительно настроены на установление мира в Украине

Руководитель Офиса президента поблагодарил Келлога за поддержку

Руководитель ЦПД подчеркнул, что война России против гражданскихявляется частью идеологии режима Путина

Наносить масштабные ракетные и беспилотные удары в день Рождества неправильно. США решительно настроены восстановить мир в Украине. Об этом заявил специальный представитель по вопросам Украины и России Кит Келлог, которого назначил избранный президент США Дональд Трамп.

"Рождество должно быть временем мира, но на Украину жестоко напали на Рождество. Наносить масштабные ракетные и беспилотные удары в день Рождества Господня - неправильно", - написал Келлог. видео дня

По его словам, мир внимательно следит за действиями Украины и России. В то же время Келлог подчеркнул, что США "как никогда" настроены установить мир в регионе.

Реакция руководителя Офиса президета Украины

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак поблагодарил Келлога за его поддержку и честную позицию. Он отметил, что атака РФ на Рождество является особенно циничной.

"Российский обстрел гражданской инфраструктуры на Рождество - особенно циничный. Хотя за годы этой войны россия доказала, что убийства гражданских людей и детей - любимое дело режима Путина и командиров его армии. Мир не должен быть таким", - добавил Ермак.

Заявление ЦПД

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что война России против гражданских лиц, убийства, похищения детей и геноцид украинцев являются неотъемлемыми частями идеологии нынешнего режима.

"Постоянная пропаганда войны и насилия, а также вмешательство во внутренние дела демократических стран с помощью информационных и киберсил - это стратегия России. Это зло нужно остановить силой демократии - ради демократии и справедливости", - подчеркнул Коваленко.

Массированная атака РФ на Рождество - последние новости

Напомним, в ночь на 25 декабря Россия осуществила массированную ракетную атаку по Украине. Харьков попал под обстрел баллистических ракет. Ракетная атака продолжалась более 1,5 часа, а атака БпЛА продолжались непрерывно в течение 18 часов.

Из-за массированной ракетной атаки России в Украине ввели ограничения потребления электроэнергии. Укрэнерго сообщило, что принимаются меры для минимизации негативных последствий.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что удары были направлены на энергетическую инфраструктуру. В результате обстрелов серьезно повреждено оборудование теплоэлектростанций, но энергетики оперативно приступили к восстановлению.

Как сообщал Главред, враг выпустил более 70 ракет и 100 дронов по Украине, из которых более 50 ракет и большинство беспилотников были уничтожены. Президент Владимир Зеленский отметил, что главной целью атаки была украинская энергетика. Он подчеркнул, что Россия сознательно выбрала Рождество для атаки.

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Кто такой Кит Кэллог Кит Келлог - бывший генерал-лейтенант армии США, который работал исполняющим обязанности советника по национальной безопасности в начале срока президентства Трампа. Затем был советником по национальной безопасности бывшего вице-президента Майка Пенса. Сейчас 80-летний Келлог является сопредседателем Центра американской безопасности в AFPI. Келлог критиковал непоследовательную поддержку Украины Западом. Еще в сентябре 2022 года он призвал администрацию Байдена предоставить Украине все необходимое оружие, чтобы нанести армии РФ военное поражение. Как пишет The Guardian, в апреле 2024 года Келлог предлагал завершить войну через переговоры с Россией. В документе "Америка прежде всего, Россия и Украина", соавторами которого являются Келлог и бывший аналитик ЦРУ Фред Фляйц, предлагается прекратить поставки оружия Украине, если Киев откажется от мирных переговоров, или наоборот - усилить поставки, если Кремль не захочет диалога. "Мы говорим украинцам: вы должны сесть за стол переговоров, и, если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов иссякнет. И мы говорим Путину: он должен сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", - говорил Келлог в июне. При этом авторы документа признают, что Украине будет трудно принять мирное соглашение, "которое не вернет ей всю ее территорию" и не возложит на Россию ответственность за вторжение.

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